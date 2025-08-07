Três homens detidos na Alemanha por alta traição por planearem ataque ao parlamento

07 ago, 2025 - 08:26
Três homens foram detidos esta quinta-feira sob suspeitas de alta traição por ligação a um grupo de extrema-direita que planeava um ataque ao parlamento da Alemanha.
Segundo a Reuters, as autoridades locais suspeitam que o grupo Reichsbuerger, liderado por Heinrich Prinz Reuss - detido em 2022 - planeavam um golpe de Estado violento para impor um novo regime.
Os três detidos terão participado em treinos com armas com a intenção de participarem no ataque ao parlamento alemão.
A polícia alemã fez buscas em oito locais da Baviera, Saxónia e Turíngia, no âmbito desta operação.