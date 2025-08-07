Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 07 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Três homens detidos na Alemanha por alta traição por planearem ataque ao parlamento

07 ago, 2025 - 08:26

A polícia alemã fez buscas em oito locais da Baviera, Saxónia e Turíngia, no âmbito desta operação.

A+ / A-

Três homens foram detidos esta quinta-feira sob suspeitas de alta traição por ligação a um grupo de extrema-direita que planeava um ataque ao parlamento da Alemanha.

Segundo a Reuters, as autoridades locais suspeitam que o grupo Reichsbuerger, liderado por Heinrich Prinz Reuss - detido em 2022 - planeavam um golpe de Estado violento para impor um novo regime.

Os três detidos terão participado em treinos com armas com a intenção de participarem no ataque ao parlamento alemão.

A polícia alemã fez buscas em oito locais da Baviera, Saxónia e Turíngia, no âmbito desta operação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 07 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)