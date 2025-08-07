Trump exige demissão imediata do CEO da Intel por ligações à China

Donald Trump exigiu esta quinta-feira a demissão imediata do CEO da Intel, Lip-Bu Tan, acusando-o de estar "altamente em conflito" devido a ligações a empresas chinesas, numa rara intervenção presidencial na liderança de uma empresa privada.

Em abril, a agência Reuters revelou que Lip-Bu Tan investiu pelo menos 200 milhões de dólares (cerca de 185 milhões de euros) em centenas de empresas chinesas ligadas à produção avançada e à indústria de chips, incluindo algumas com ligações ao exército chinês.

As declarações de Trump surgem na sequência de um relatório noticioso que revelou que o senador republicano Tom Cotton enviou uma carta ao presidente do conselho de administração da Intel, questionando os laços de Tan com empresas chinesas e um caso criminal recente envolvendo a empresa que fundou, a Cadence Design.

"O CEO da INTEL está altamente EM CONFLITO e deve demitir-se imediatamente. Não há outra solução para este problema", escreveu Trump na rede social Truth Social.

As ações da Intel encerraram a sessão de quinta-feira a cair 3%, num momento de crescente escrutínio sobre a liderança da empresa.

A tecnológica tem sido uma peça-chave na estratégia dos EUA para relançar a produção doméstica de semicondutores, tendo garantido, no último ano, o maior apoio financeiro ao abrigo do CHIPS Act de 2022: 8 mil milhões de dólares (cerca de 7,4 mil milhões de euros).