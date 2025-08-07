Volodimyr Zelensky esteve à conversa com Macron

07 ago, 2025 - 13:56 • Rita Vila Real com Lusa
Volodymyr Zelensky esteve ao telefone esta quinta-feira com o Presidente francês Emmanuel Macron, anunciou o líder ucraniano na rede social X. " Partilhei com ele a perspetiva da Ucrânia relativamente à conversa de ontem com o Presidente Trump e com os colegas europeus" lê-se na publicação.
Zelensky aponta para a falta de posição da Rússia relativamente às negociações para "um verdadeiro cessar-fogo": " A Ucrânia está pronta para isso, mas ainda não há resposta pública por parte da Rússia".
O Presidente aponta ainda para a necessidade de "uma visão europeia comum em problemas-chave de segurança para a Europa".
Esta declaração surge enquanto há a possibilidade de um encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump. Os dois líderes deverão encontrar-se nos próximos dias para discutir o conflito na Ucrânia.
I spoke with President of France @EmmanuelMacron. I shared with him Ukraine’s perspective on yesterday’s conversation with President Trump and our European colleagues. Emmanuel informed about his contacts with other leaders, those that had already taken place earlier in the day… pic.twitter.com/ijFstTmDVc— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025