Volodimyr Zelensky esteve à conversa com Macron

07 ago, 2025 - 13:56 • Rita Vila Real com Lusa

"Partilhei com ele a perspetiva da Ucrânia relativamente à conversa de ontem com o Presidente Trump e com os colegas europeus", lê-se na rede social X.

A+ / A-

Volodymyr Zelensky esteve ao telefone esta quinta-feira com o Presidente francês Emmanuel Macron, anunciou o líder ucraniano na rede social X. " Partilhei com ele a perspetiva da Ucrânia relativamente à conversa de ontem com o Presidente Trump e com os colegas europeus" lê-se na publicação.

Zelensky aponta para a falta de posição da Rússia relativamente às negociações para "um verdadeiro cessar-fogo": " A Ucrânia está pronta para isso, mas ainda não há resposta pública por parte da Rússia".

O Presidente aponta ainda para a necessidade de "uma visão europeia comum em problemas-chave de segurança para a Europa".

Esta declaração surge enquanto há a possibilidade de um encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump. Os dois líderes deverão encontrar-se nos próximos dias para discutir o conflito na Ucrânia.

