Alemanha suspende exportação de material militar para Israel

08 ago, 2025 - 11:50 • João Malheiro
A Alemanha vai suspender a exportação de qualquer tipo de equipamento militar para Israel, por tempo indeterminado.
É a reação do governo alemão à decisão de Israel avançar com um plano de ocupação integral da Faixa de Gaza, que está a acolher bastantes críticas quer a nível interno, quer a nível internacional.
O chanceler Friedrich Merz refere que a negociação de um cessar-fogo e a libertação dos reféns israelitas são as "prioridades" da Alemanha e manifesta profunda preocupação pela segurança dos civis que se encontram em Gaza.
Esta é a reação mais veemente ao plano do primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanhyahu. Há instantes, o ministro dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos classificou esta estratégia como um "passo errado", apontando que em nada vai contribuir para resolver as condições humanitárias "catastróficas" em Gaza.
O Alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos (...)
Também o primeiro-ministro do Reino Unido critica a decisão de Israel de ocupar integralmente a Faixa de Gaza, considerando que é um erro.
"A decisão do governo israelita para escalar a sua ofensiva em Gaza é errada", avalia Keir Starmer, numa declaração publicada nas suas redes sociais.
Já o ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia já reagiu, apelando a "um cessar-fogo imediato" e à libertação "imediata dos reféns".
Depois de dez horas de reunião, o gabinete de segurança de Israel aprovou a proposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ocupação da Faixa de Gaza.