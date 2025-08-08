Alemanha suspende exportação de material militar para Israel

A Alemanha vai suspender a exportação de qualquer tipo de equipamento militar para Israel, por tempo indeterminado.

É a reação do governo alemão à decisão de Israel avançar com um plano de ocupação integral da Faixa de Gaza, que está a acolher bastantes críticas quer a nível interno, quer a nível internacional.

O chanceler Friedrich Merz refere que a negociação de um cessar-fogo e a libertação dos reféns israelitas são as "prioridades" da Alemanha e manifesta profunda preocupação pela segurança dos civis que se encontram em Gaza.

Esta é a reação mais veemente ao plano do primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanhyahu. Há instantes, o ministro dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos classificou esta estratégia como um "passo errado", apontando que em nada vai contribuir para resolver as condições humanitárias "catastróficas" em Gaza.