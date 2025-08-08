Menu
  • Noticiário das 12h
  • 08 ago, 2025
Ocupação da Faixa de Gaza

Alemanha suspende exportação de material militar para Israel

08 ago, 2025 - 11:50 • João Malheiro

O chanceler Friedrich Merz refere que a negociação de um cessar-fogo e a libertação dos reféns israelitas são as "prioridades" da Alemanha.

A Alemanha vai suspender a exportação de qualquer tipo de equipamento militar para Israel, por tempo indeterminado.

É a reação do governo alemão à decisão de Israel avançar com um plano de ocupação integral da Faixa de Gaza, que está a acolher bastantes críticas quer a nível interno, quer a nível internacional.

O chanceler Friedrich Merz refere que a negociação de um cessar-fogo e a libertação dos reféns israelitas são as "prioridades" da Alemanha e manifesta profunda preocupação pela segurança dos civis que se encontram em Gaza.

Esta é a reação mais veemente ao plano do primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanhyahu. Há instantes, o ministro dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos classificou esta estratégia como um "passo errado", apontando que em nada vai contribuir para resolver as condições humanitárias "catastróficas" em Gaza.

ONU exige a Israel que suspenda "imediatamente" plano para controlar Gaza

ONU exige a Israel que suspenda "imediatamente" plano para controlar Gaza

O Alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos (...)

Também o primeiro-ministro do Reino Unido critica a decisão de Israel de ocupar integralmente a Faixa de Gaza, considerando que é um erro.

"A decisão do governo israelita para escalar a sua ofensiva em Gaza é errada", avalia Keir Starmer, numa declaração publicada nas suas redes sociais.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia já reagiu, apelando a "um cessar-fogo imediato" e à libertação "imediata dos reféns".

Depois de dez horas de reunião, o gabinete de segurança de Israel aprovou a proposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ocupação da Faixa de Gaza.

