Azerbaijão e Arménia assinam acordo de paz com mediação dos EUA

A Arménia e o Azerbaijão assinaram esta sexta-feira, na Casa Branca, um acordo de paz com mediação norte-americana, encerrando formalmente décadas de hostilidade e abrindo caminho para novas parcerias económicas com os Estados Unidos.

A cerimónia contou com a presença do Presidente norte-americano, Donald Trump, que se apresentou ladeado pelos líderes dos dois países: Ilham Aliyev, do Azerbaijão, e Nikol Pashinyan, da Arménia.

"É muito tempo – 35 anos – que lutaram e agora são amigos, e vão ser amigos por muito tempo", afirmou Trump durante a assinatura do acordo.

O conflito remonta ao final da década de 1980, quando a região de Nagorno-Karabakh, situada em território azeri mas maioritariamente habitada por arménios, se separou com o apoio da Arménia.

Após anos de confrontos intermitentes, o Azerbaijão recuperou o controlo total da região em 2023, o que levou à fuga de quase toda a população arménia local, estimada em cerca de 100 mil pessoas.

O acordo agora assinado estabelece o compromisso de cessar definitivamente as hostilidades, de restabelecer relações diplomáticas e de respeitar a integridade territorial de ambas as nações.