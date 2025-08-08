Menu
  • Noticiário das 20h
  • 08 ago, 2025
Escândalo Perrier: Governo francês acusado de encobrir filtragem ilegal da água

08 ago, 2025 - 20:23 • Redação

Filtragem não autorizada, contaminação e alegada conivência do Estado francês colocam em causa a classificação de “água mineral natural” da Perrier. Decisão sobre o estatuto da marca será conhecida nos próximos meses.

A marca Perrier está no centro de um escândalo que abala a indústria da água engarrafada em França. Após revelações de que a empresa recorreu a sistemas de microfiltração não autorizados, o seu estatuto de “água mineral natural” pode estar em risco.

A decisão oficial deverá ser conhecida ainda este ano, conta a “BBC” esta sexta-feira.

A polémica surgiu após uma investigação do “Le Monde” e da “Radio France”, que revelou que pelo menos um terço da água mineral vendida em França terá sido tratada ilegalmente com recurso a métodos como luz ultravioleta, filtros de carbono ou malhas ultrafinas.

Estes tratamentos, embora não ponham em causa a segurança para consumo, contrariam as regras da União Europeia para a designação de “água mineral natural”, que exige que a água chegue à garrafa sem qualquer alteração desde a nascente.

“Isto é o nosso verdadeiro Watergate”, disse Stéphane Mandard, jornalista do “Le Monde”. “É uma combinação de fraude industrial e conluio estatal.”

A alegada colaboração entre o governo francês e grandes marcas, como a Perrier (detida pela Nestlé), está também sob escrutínio.

Um inquérito do Senado concluiu que houve uma “estratégia deliberada de dissimulação” para proteger um sector considerado estratégico.

Foram ainda levantadas suspeitas de que regulamentos terão sido reescritos para permitir a continuação da utilização de microfiltração por parte da Perrier.

