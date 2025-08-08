"Houston, we have a problem": Morreu astronauta Jim Lovell, líder da missão Apollo 13

O antigo astronauta da NASA Jim Lovell, conhecido por ter comandado a missão Apollo 13, morreu na quarta-feira, em Lake Forest, no estado do Illinois. Tinha 97 anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A notícia foi avançada pela agência espacial norte-americana (NASA) através de um comunicado do atual administrador interino, Sean Duffy, que lamentou a morte de uma das figuras mais marcantes do programa espacial dos Estados Unidos.

“NASA envia as suas condolências à família do capitão Jim Lovell, cuja vida e trabalho inspiraram milhões de pessoas ao longo das décadas”, escreveu Duffy, sublinhando a importância do contributo de Lovell para a história da exploração espacial.

Lovell participou em várias missões históricas, incluindo a Gemini 7 e 12, tendo integrado também a missão Apollo 8, a primeira a orbitar a Lua.

Como comandante da Apollo 13, protagonizou um regresso de emergência à Terra após uma explosão a bordo, episódio que ficou célebre pela frase “Houston, we have a problem”.

“O carácter e a coragem inabalável de Jim ajudaram a nossa nação a chegar à Lua e transformaram uma potencial tragédia num sucesso do qual aprendemos imenso”, destacou Duffy.

Conhecido entre os colegas como “Smilin’ Jim”, pela sua boa disposição, Lovell foi também piloto de testes e serviu na Marinha dos Estados Unidos.