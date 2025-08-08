Israel. Gabinete de segurança aprova plano de Netanyahu para ocupar Gaza

08 ago, 2025 - 06:35 • Henry Galsky , correspondente no Médio Oriente, com Redação
Depois de dez horas de reunião, o gabinete de segurança de Israel aprovou a proposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ocupação da Faixa de Gaza.
Neste momento, no entanto, o foco é a Cidade de Gaza, onde vivem cerca de 900 mil pessoas - quase metade do total da população do território.
Segundo um membro de alto escalão citado pelos média israelitas, o objetivo é que todos os moradores sejam retirados da Cidade de Gaza até o próximo dia 7 de outubro. A data não parece ser uma coincidência, uma vez que os ataques do Hamas contra Israel que iniciaram o atual ciclo de violência ocorreram justamente a 7 de outubro de 2023.
Em comunicado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu listou os cinco princípios para o fim da guerra aprovados durante a reunião:
De acordo com fontes citadas pelo Canal 12, a equipa de negociadores de Israel enviou uma mensagem à cúpula política: Egito, Catar e Turquia pressionam o Hamas a regressar à mesa de negociações e é preciso cuidado para não encerrar a possibilidade de um acordo.
O líder da oposição israelita, Yair Lapid, disse que a decisão é "um desastre que levará a muitos outros desastres".
"Ben-Gvir (ministro da Segurança Nacional) e Smotrich (ministro das Finanças) arrastaram Netanyahu para uma ação que levará muitos meses e à morte de reféns e de muitos soldados", disse.