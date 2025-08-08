Israel. Gabinete de segurança aprova plano de Netanyahu para ocupar Gaza

Depois de dez horas de reunião, o gabinete de segurança de Israel aprovou a proposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ocupação da Faixa de Gaza.

Neste momento, no entanto, o foco é a Cidade de Gaza, onde vivem cerca de 900 mil pessoas - quase metade do total da população do território.

Segundo um membro de alto escalão citado pelos média israelitas, o objetivo é que todos os moradores sejam retirados da Cidade de Gaza até o próximo dia 7 de outubro. A data não parece ser uma coincidência, uma vez que os ataques do Hamas contra Israel que iniciaram o atual ciclo de violência ocorreram justamente a 7 de outubro de 2023.

Em comunicado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu listou os cinco princípios para o fim da guerra aprovados durante a reunião:

Desarmamento do Hamas Retorno a Israel de todos os reféns, os vivos e os mortos Desmilitarização da Faixa de Gaza Controlo de segurança israelita do território Estabelecimento de um governo civil alternativo que não seja do Hamas ou da Autoridade Palestiniana (AP).

De acordo com fontes citadas pelo Canal 12, a equipa de negociadores de Israel enviou uma mensagem à cúpula política: Egito, Catar e Turquia pressionam o Hamas a regressar à mesa de negociações e é preciso cuidado para não encerrar a possibilidade de um acordo.

O líder da oposição israelita, Yair Lapid, disse que a decisão é "um desastre que levará a muitos outros desastres".

"Ben-Gvir (ministro da Segurança Nacional) e Smotrich (ministro das Finanças) arrastaram Netanyahu para uma ação que levará muitos meses e à morte de reféns e de muitos soldados", disse.