Keir Starmer diz que decisão de ocupar integralmente Gaza "é errada"

08 ago, 2025 - 08:02 • João Malheiro
O primeiro-ministro do Reino Unido critica a decisão de Israel de ocupar integralmente a Faixa de Gaza, considerando que é um erro.
"A decisão do governo israelita para escalar a sua ofensiva em Gaza é errada", avalia Keir Starmer, numa declaração citada pela Reuters.
O chefe do governo britânico apela a Israel que "reconsidere imediatamente" a decisão que "não vai fazer nada para terminar este conflito".
"Não vai ajudar a salvar os reféns. Só vai derramar mais sangue", lamenta o primeiro-ministro britânico.
Também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia já reagiu, apelando a "um cessar-fogo imediato" e à libertação "imediata dos reféns".
Depois de dez horas de reunião, o gabinete de segurança de Israel aprovou a proposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ocupação da Faixa de Gaza.