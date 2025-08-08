Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Keir Starmer diz que decisão de ocupar integralmente Gaza "é errada"

08 ago, 2025 - 08:02 • João Malheiro

O chefe do governo britânico apela a Israel que "reconsidere imediatamente".

A+ / A-

O primeiro-ministro do Reino Unido critica a decisão de Israel de ocupar integralmente a Faixa de Gaza, considerando que é um erro.

"A decisão do governo israelita para escalar a sua ofensiva em Gaza é errada", avalia Keir Starmer, numa declaração citada pela Reuters.

O chefe do governo britânico apela a Israel que "reconsidere imediatamente" a decisão que "não vai fazer nada para terminar este conflito".

"Não vai ajudar a salvar os reféns. Só vai derramar mais sangue", lamenta o primeiro-ministro britânico.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia já reagiu, apelando a "um cessar-fogo imediato" e à libertação "imediata dos reféns".

Depois de dez horas de reunião, o gabinete de segurança de Israel aprovou a proposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ocupação da Faixa de Gaza.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 08 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)