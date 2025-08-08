Mais de 10 mil hotéis europeus processam Booking.com por práticas “abusivas”

Mais de 10 mil hotéis europeus aderiram a uma ação coletiva contra a plataforma de reservas online Booking.com, acusando-a de impor cláusulas abusivas e distorcer o mercado hoteleiro ao longo de 20 anos. A notícia é avançada pelo “Guardian” esta quinta-feira.

A iniciativa é liderada pela associação Hotrec, que representa hotéis, restaurantes e cafés na União Europeia. O prazo para adesão à ação foi recentemente alargado até 29 de agosto, devido à elevada procura por parte dos hoteleiros.

A Hotrec, apoiada por 30 associações nacionais, afirma que a Booking.com obrigava os hotéis a assinarem cláusulas de “melhor preço” que impediam ofertas mais baratas noutros canais, incluindo os sites das próprias unidades.



“Mais de 10 mil hotéis já aderiram à iniciativa pan-europeia para reclamar indemnizações por perdas financeiras causadas pelo uso ilegal das cláusulas de paridade pela Booking.com”, afirmou a associação em comunicado.

Segundo a Hotrec, a prática visava impedir que os clientes usassem a plataforma para comparar preços e reservassem diretamente com os hotéis, reduzindo assim a comissão devida à empresa holandesa.



“A adesão continua a crescer de forma constante, o que demonstra o forte desejo do sector em enfrentar práticas injustas no mercado digital”, acrescentou a associação.

A ação judicial será julgada em Amesterdão e incide sobre o período entre 2004 e 2024, ano em que a Booking.com eliminou a cláusula de paridade para cumprir a nova Lei dos Mercados Digitais da União Europeia.

A Hotrec sustenta-se numa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2024, “que considerou que as cláusulas de paridade da Booking.com violavam o direito da concorrência da UE”.