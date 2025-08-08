Menu
Ministra da Habitação no Reino Unido demite-se após polémica com aumento de renda

08 ago, 2025 - 00:27 • Redação

Rushanara Ali, ministra britânica da Habitação, apresentou a demissão após acusações de ter aumentado significativamente a renda de uma casa de que é proprietária. Uma ex-inquilina descreveu a situação como “extorsão”.

Rushanara Ali, ministra da Habitação no Reino Unido, demitiu-se esta quinta-feira na sequência de uma polémica relacionada com o aumento da renda numa propriedade, conta a “SkyNews” esta quinta-feira.

A decisão surge após denúncias de que a renda de uma casa sua em Londres foi aumentada em cerca de 700 libras (aproximadamente 820 euros) pouco tempo depois da saída dos anteriores inquilinos.

Num comunicado enviado ao primeiro-ministro, Ali afirmou que continuar no cargo seria “uma distração do trabalho ambicioso deste governo”. A ministra garantiu ainda: “A todo o momento cumpri todos os requisitos legais relevantes.”

O caso foi noticiado pelo "iPaper", que revelou que quatro inquilinos de uma casa em Londres receberam um aviso em novembro indicando que o contrato não seria renovado, com um prazo de quatro meses para abandonarem o imóvel.

Poucas semanas depois, a mesma casa foi novamente colocada no mercado com uma renda de cerca de 4.000 libras (4.690 euros), face aos 3.300 libras (3.870 euros) pagos anteriormente.

“É uma piada absoluta”, comentou Laura Jackson, uma das ex-inquilinas. “Tentar cobrar esse valor aos arrendatários é extorsão.”

Segundo o mesmo jornal, a casa foi colocada à venda durante o período de arrendamento, tendo sido recolocada no mercado para arrendamento apenas porque não foi vendida.

A legislação no Reino Unido atualmente em discussão no Parlamento britânico prevê, entre outras medidas, a proibição de recolocação de imóveis para arrendamento durante seis meses, se a denúncia do contrato tiver sido feita para venda da propriedade.

