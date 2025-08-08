Netanyahu diz que o objetivo de Israel não é tomar Gaza, mas libertá-la do Hamas

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse ao ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Friedrich Merz, que o objetivo de Israel não é tomar Gaza, mas libertá-la do Hamas e permitir que ali se estabeleça um Governo pacífico, informou o gabinete do primeiro-ministro no canal X.

Netanyahu expressou a sua deceção com a decisão de Berlim de suspender as exportações de armas para Israel durante o telefonema com Merz na sexta-feira, acrescentou o gabinete.

Uma grande maioria de países ocidentais, sobretudo europeus, a União Europeia (UE) e as Nações Unidas expressaram hoje rejeição ao plano de Israel de ocupar a cidade de Gaza e deslocar os seus habitantes.

Entre esses Estados e organizações figuram Portugal, Alemanha, Bélgica, Espanha, Reino Unido, Países Baixos, Turquia, Austrália, a Comissão Europeia e a ONU, bem como a Arábia Saudita.

O Governo português afirmou-se hoje "profundamente preocupado" com a decisão israelita e pediu a suspensão desse plano e a aplicação de um cessar-fogo.

"O Governo português está profundamente preocupado com o novo plano do Governo de Israel de ocupação de Gaza", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), num comunicado divulgado na rede social X.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que esse plano não esclarece como Israel pretende alcançar os objetivos de desarmar o Hamas, conseguir a libertação dos reféns e iniciar rapidamente negociações para um cessar-fogo.

Merz acrescentou que, "nestas circunstâncias, o Governo federal não aprovará, até novo aviso, qualquer exportação de material militar que possa ser utilizado na Faixa de Gaza", o que constitui uma decisão sem precedentes para a Alemanha, um dos parceiros europeus mais reticentes em criticar o Governo israelita.

Em linha com esta posição, o Governo neerlandês também classificou como "um passo errado" o plano militar israelita, considerando que "não contribui de forma alguma" para melhorar a tragédia humanitária no enclave e advertiu que "Gaza pertence aos palestinianos".

Os Países Baixos, tal como a Alemanha, também cancelaram hoje as entregas navais a Israel devido ao "risco de utilização" contra Gaza.

Outro dos países que se mostrou mais contundente na resposta foi a Bélgica, cujo ministro dos Negócios Estrangeiros, Maxime Prévot, convocou hoje a embaixadora de Israel em Bruxelas, Idit Rosenzweig-Abu, para defender "energicamente que se recue nestas intenções".

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, por sua vez, condenou "firmemente" a decisão de Israel que "só provocaria mais destruição e sofrimento" em Gaza e sublinhou que insta a um cessar-fogo permanente, à entrada maciça de ajuda humanitária no enclave e à libertação de todos os reféns que o Hamas mantém em seu poder.

Por sua vez, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que em julho anunciou que o Reino Unido reconhecerá o Estado da Palestina na ONU se Israel não avançar na ampliação do cessar-fogo, considerou hoje "errada" a decisão e instou o executivo israelita a "reconsiderar imediatamente" a medida.

"Esta ação não contribuirá em nada para pôr fim a este conflito nem para garantir a libertação dos reféns. Apenas provocará mais derramamento de sangue", advertiu Starmer, num comunicado.

Na mesma linha, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu ao Governo israelita que "reconsidere" o plano militar e insistiu na libertação de todos os reféns e no "acesso imediato e sem obstáculos" à ajuda humanitária.

Por seu lado, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, advertiu que os planos de "ocupação militar total" de Israel em Gaza violam o direito internacional e poderão provocar mais mortes e deslocações forçadas, pelo que devem ser "imediatamente interrompidos".

"[Essas ações] vão contra a decisão do Tribunal Internacional de Justiça [TIJ], que estabelece que Israel deve pôr fim à sua ocupação o mais rapidamente possível, bem como contra a solução acordada de dois Estados e o direito do povo palestiniano à autodeterminação", lembrou Türk.

Da Turquia, a rejeição foi igualmente categórica: o governo condenou "da forma mais enérgica possível" o plano de Israel e pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas uma "resolução vinculativa" para deter a ocupação.

O governo da Austrália, num comunicado, também alertou que a decisão de Israel agravará a "catástrofe humanitária", com a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong, a reiterar que "uma solução de dois Estados é a única maneira de garantir uma paz duradoura".

Também a Arábia Saudita criticou hoje o plano israelita de tomar o controlo da cidade de Gaza e acusou Israel de provocar "fome e uma limpeza étnica" no território palestiniano.

De acordo com o plano do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, a operação para tomar o controlo de Gaza contempla várias fases, a primeira das quais inclui a retirada da população da capital do enclave antes de 07 de outubro, dois anos após o ataque do Hamas.

Israel pretende, depois, estender o controlo militar a toda a Faixa de Gaza e impor um governo de transição árabe onde nem o Hamas nem a Autoridade Nacional Palestina (ANP) estejam representados.