Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​António Costa

Ocupação integral de Gaza terá “consequências” nas relações entre Israel e União Europeia

08 ago, 2025 - 16:35 • Cristina Nascimento

Presidente do Conselho Europeu lamenta que a situação em Gaza continue “dramática” e admite que planos de Benjamin Netanyahu vão “piorar a situação”.

A+ / A-

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, pede a Israel que reconsidere a decisão “de tomar o controlo da cidade de Gaza” e admite que, a manter-se, terá "consequências" nas relações entre europeus e israelitas.

Numa publicação na rede social X, Costa considera que essa operação, a somar-se à situação em curso, “viola o acordo com a União Europeia anunciado pelo Alto Representante em 19 de julho, como também compromete os princípios fundamentais do direito internacional e os valores universais”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Tal decisão deve ter consequências para as relações entre a União Europeia e Israel, a serem avaliadas pelo Conselho”, assegura.

Costa escreve ainda que, desde o ataque terrorista do Hamas, em outubro de 2023, a União Europeia “tem mantido uma posição coerente”, reconhecendo, por um lado, “o direito de Israel à legítima autodefesa” e, por outro, “reafirmar a solução de dois Estados como o único caminho político para a estabilidade na região, apoiando simultaneamente a Autoridade Palestiniana na assunção do controlo efetivo do território”.

“A situação em Gaza continua dramática, e a decisão do governo israelita só irá agravá-la ainda mais”, escreve também Costa.

As declarações de Costa vêm na mesma linha de Ursula Von der Leyen que também já apelou a Israel para reconsiderar os planos de ocupação integral.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)