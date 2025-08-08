Ocupação integral de Gaza terá “consequências” nas relações entre Israel e União Europeia

08 ago, 2025 - 16:35 • Cristina Nascimento
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, pede a Israel que reconsidere a decisão “de tomar o controlo da cidade de Gaza” e admite que, a manter-se, terá "consequências" nas relações entre europeus e israelitas.
Numa publicação na rede social X, Costa considera que essa operação, a somar-se à situação em curso, “viola o acordo com a União Europeia anunciado pelo Alto Representante em 19 de julho, como também compromete os princípios fundamentais do direito internacional e os valores universais”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Tal decisão deve ter consequências para as relações entre a União Europeia e Israel, a serem avaliadas pelo Conselho”, assegura.
I strongly urge the Israeli government to reconsider its decision to take over Gaza City. Such an operation — together with the continued illegal expansion of settlements in the West Bank, the massive destruction in Gaza, the blockade of humanitarian aid, and the spread of famine…— António Costa (@eucopresident) August 8, 2025
Costa escreve ainda que, desde o ataque terrorista do Hamas, em outubro de 2023, a União Europeia “tem mantido uma posição coerente”, reconhecendo, por um lado, “o direito de Israel à legítima autodefesa” e, por outro, “reafirmar a solução de dois Estados como o único caminho político para a estabilidade na região, apoiando simultaneamente a Autoridade Palestiniana na assunção do controlo efetivo do território”.
“A situação em Gaza continua dramática, e a decisão do governo israelita só irá agravá-la ainda mais”, escreve também Costa.
As declarações de Costa vêm na mesma linha de Ursula Von der Leyen que também já apelou a Israel para reconsiderar os planos de ocupação integral.