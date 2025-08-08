Putin propõe cessar-fogo na Ucrânia em troca do Donbass

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, apresentou esta semana uma proposta à administração Trump para travar a guerra na Ucrânia, exigindo, em contrapartida, a cedência de território por parte de Kiev, avança o “Wall Street Journal”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A oferta russa foi transmitida ao enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, durante uma reunião em Moscovo.

O plano prevê um cessar-fogo imediato, desde que a Ucrânia entregue a região leste do país, conhecida como Donbass, e que a comunidade internacional reconheça as reivindicações territoriais da Rússia.

A proposta não inclui, todavia, compromissos significativos por parte de Moscovo além da interrupção das hostilidades, o que levou a reações de ceticismo por parte de vários responsáveis europeus, aponta o jornal norte-americano.

Esta notícia vem a público num momento sensível. O Presidente norte-americano Donald Trump disse esta sexta-feira que vai reunir-se em breve com Vladimir Putin, embora ainda não tenha sido revelado o local do encontro.

"Estarei a reunir-me muito em breve com o Presidente Putin. Teria sido mais cedo, mas, pelos vistos, há questões de segurança que infelizmente é preciso garantir", contou.

Trump confirmou também a existência de ajustamentos territoriais no âmbito das negociações. "Há algumas trocas de territórios que estão a acontecer para benefício de ambos", disse, acrescentando ainda: "Vamos recuperar algumas coisas, outras serão trocadas".

Questionado sobre se esta seria a última oportunidade de Putin alcançar a paz, Trump respondeu: "Não gosto de usar o termo 'última oportunidade'".

Até ao momento, Kiev não se pronunciou oficialmente sobre a proposta da Rússia.

