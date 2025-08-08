Menu
"Putin tem tudo a ganhar" com um possível encontro com Donald Trump

08 ago, 2025 - 06:00 • Rita Vila Real

O analista Manuel Poêjo Torres diz que "Putin ganha a guerra" se os Estados Unidos aceitarem as condições do Kremlin.

"Putin tem tudo a ganhar" face a uma possível reunião com Donald Trump, diz à Renascença o analista Manuel Poêjo Torres.

O Kremlin já confirmou a realização de um encontro entre os dois líderes políticos, nos próximos dias, mas Poêjo Torres sublinha que falta compreender se a proposta de Moscovo permite uma "margem de manobra para defender os interesses da Ucrânia", uma vez que uma "paz podre" pode culminar "num cessar-fogo injusto" com "consequências e efeitos sociopolíticos na nossa Europa".

Entre as condições do Kremlin estão o "reconhecimento efetivo das conquistas territoriais russas nas quatro províncias anexadas" e "a remoção da maioria das sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia".

Se estas condições se confirmarem, "Putin ganha a guerra", já que a Rússia, "enquanto Estado agressor, consegue invadir e anexar ilegalmente quatro províncias de um Estado vizinho, não sofre consequências, não é levada a tribunal internacional, vê reconhecidas essas mesmas porções territoriais e são levantadas todas as sanções comerciais impostas pelo sistema internacional".

Os interesses que a Rússia vão contra os da Ucrânia, um país "que combate desde março de 2014 a Rússia em prol daquilo que foi a sua invasão à Península da Crimeia".

Para o investigador, esta interação pode ajudar a "solidificar a relação de amizade entre Donald Trump e Putin, fazendo com que a administração Trump faça uma fuga ao centro de gravidade europeu que sempre alicerçou a história e a tradição da liberdade americana na Europa".

Manuel Poêjo Torres acredita que é possível existir um encontro direto entre os líderes da Rússia e da Ucrânia, mas para que isso aconteça "é necessário que um determinado número de condições, que não foram reveladas, sejam concretizadas". Se as condições, propostas pelos Estados Unidos, não forem aceites, Donald Trump pode forçar "um braço de ferro com Zelensky, voltando atrás naquilo que foi a sua tentativa de ajudar e auxiliar a Ucrânia a defender-se, cortando o armamento".

Poêjo Torres teme que o "passo atrás" vá obrigar "não apenas a Ucrânia a ter que repensar a sua posição geopolítica, mas acima de tudo vai pressionar os Estados Europeus, face àquilo que são as suas responsabilidades geopolíticas na região, de ter que reforçar e ter que tentar substituir um agente, um aliado, um ator internacional que é insubstituível a um sistema internacional, no apoio à defesa da Ucrânia".

Apesar das condições adversas, Poêjo Torres acredita que "estão reunidas as condições para garantir um cessar-fogo, mas um cessar-fogo que não pode comprometer a existência do Estado Ucraniano e que não pode comprometer os interesses do Estado Ucraniano e os interesses dos Estados Europeus".

