Trump anuncia encontro com Putin no Alasca a 15 de agosto

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira que irá reunir-se pessoalmente com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, no próximo dia 15 de agosto, no estado do Alasca.

O anúncio foi feito pelo próprio Trump através de uma publicação nas redes sociais.

"O muito aguardado encontro entre mim, como Presidente dos Estados Unidos da América, e o Presidente Vladimir Putin, da Rússia, terá lugar na próxima sexta-feira, 15 de agosto de 2025, no Grande Estado do Alasca", escreveu.

Não foram ainda adiantadas informações sobre a agenda do encontro.

Este será o primeiro encontro presencial entre os dois líderes desde que Trump regressou à presidência dos EUA.