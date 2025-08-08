Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Von der Leyen pede a Israel que reconsidere ocupação integral de Gaza

08 ago, 2025 - 13:30 • João Malheiro

A decisão está a ser criticada a nível internacional. A Alemanha vai suspender a exportação de qualquer tipo de equipamento militar para Israel.

A+ / A-

A presidente da Comissão Europeia pede que Israel reconsidere a decisão de avançar com a ocupação integral da Faixa de Gaza.

Ursula von der Leyen apela à libertação de todos os reféns e que seja concedido acesso imediato à ajuda humanitária em Gaza.

"É preciso um cessar-fogo", sublinha, numa publicação no X (antigo Twitter).

Depois de dez horas de reunião, o gabinete de segurança de Israel aprovou a proposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ocupação da Faixa de Gaza.

Neste momento, no entanto, o foco é a Cidade de Gaza, onde vivem cerca de 900 mil pessoas - quase metade do total da população do território.

A decisão está a ser criticada a nível internacional. A Alemanha vai suspender a exportação de qualquer tipo de equipamento militar para Israel, por tempo indeterminado.

A Organização das Nações Unidas (ONU) exigiu esta sexta-feira que o plano israelita de controlo militar da Faixa de Gaza seja "imediatamente suspenso".

O Hamas classifica o plano de Israel para a ocupação integral da Faixa de Gaza um "crime de guerra".

O grupo refere, ainda, que esta decisão é um sinal de que o governo israelita "não quer saber do destino dos seus reféns".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 08 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)