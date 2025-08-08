Von der Leyen pede a Israel que reconsidere ocupação integral de Gaza

"É preciso um cessar-fogo", sublinha, numa publicação no X (antigo Twitter).

Ursula von der Leyen apela à libertação de todos os reféns e que seja concedido acesso imediato à ajuda humanitária em Gaza.

A presidente da Comissão Europeia pede que Israel reconsidere a decisão de avançar com a ocupação integral da Faixa de Gaza.

Depois de dez horas de reunião, o gabinete de segurança de Israel aprovou a proposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ocupação da Faixa de Gaza.

Neste momento, no entanto, o foco é a Cidade de Gaza, onde vivem cerca de 900 mil pessoas - quase metade do total da população do território.

A decisão está a ser criticada a nível internacional. A Alemanha vai suspender a exportação de qualquer tipo de equipamento militar para Israel, por tempo indeterminado.

A Organização das Nações Unidas (ONU) exigiu esta sexta-feira que o plano israelita de controlo militar da Faixa de Gaza seja "imediatamente suspenso".



O Hamas classifica o plano de Israel para a ocupação integral da Faixa de Gaza um "crime de guerra".

O grupo refere, ainda, que esta decisão é um sinal de que o governo israelita "não quer saber do destino dos seus reféns".