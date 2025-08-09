Autoridades iranianas prendem 20 pessoas por colaboração com Mossad

Vinte pessoas foram detidas no Irão por suspeita de colaboração com o serviço de informações israelita Mossad, anunciaram hoje as autoridades judiciais iranianas, que avisaram que não terão misericórdia se forem condenadas por espionagem.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do poder judicial, Asghar Jahangiri, que indicou que alguns dos 20 detidos foram libertados e as acusações retiradas, embora não tenha especificado quantos, informou a agência de notícias Mizan.

Os restantes casos estão sob investigação e Jahangiri alertou que não haverá "nenhuma misericórdia" se os suspeitos forem considerados culpados de colaboração com Israel. "O sistema judicial não terá misericórdia ao lidar com espiões e agentes sionistas e ensinará uma lição a todos os espiões e agentes do regime sionista com sentenças firmes", advertiu.

Há três dias, o Irão executou um prisioneiro condenado por "espiar para Israel" e que era acusado de partilhar informações sobre um cientista nuclear, morto durante o conflito em junho entre os dois estados.

Nos últimos dois meses, o Irão enforcou pelo menos outros três prisioneiros por colaborarem com os serviços de informação de Israel, em plena ofensiva israelita contra a República Islâmica.

Israel bombardeou ao longo de quase duas semanas instalações militares, nucleares e civis, causando mais de mil mortos, incluindo dezenas de altos oficiais militares iranianos e cientistas.

Segundo Israel, o Irão estava prestes a obter uma arma atómica, o que é refutado por Teerão, alegando que o seu programa nuclear tem fins civis e pacíficos.