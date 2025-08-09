Menu
Autoridades iranianas prendem 20 pessoas por colaboração com Mossad

09 ago, 2025 - 15:26 • Lusa

Porta-voz do poder judicial avisa que não haverá "nenhuma misericórdia" se os suspeitos forem considerados culpados de colaboração com Israel.

Vinte pessoas foram detidas no Irão por suspeita de colaboração com o serviço de informações israelita Mossad, anunciaram hoje as autoridades judiciais iranianas, que avisaram que não terão misericórdia se forem condenadas por espionagem.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do poder judicial, Asghar Jahangiri, que indicou que alguns dos 20 detidos foram libertados e as acusações retiradas, embora não tenha especificado quantos, informou a agência de notícias Mizan.

Os restantes casos estão sob investigação e Jahangiri alertou que não haverá "nenhuma misericórdia" se os suspeitos forem considerados culpados de colaboração com Israel. "O sistema judicial não terá misericórdia ao lidar com espiões e agentes sionistas e ensinará uma lição a todos os espiões e agentes do regime sionista com sentenças firmes", advertiu.

Há três dias, o Irão executou um prisioneiro condenado por "espiar para Israel" e que era acusado de partilhar informações sobre um cientista nuclear, morto durante o conflito em junho entre os dois estados.

Nos últimos dois meses, o Irão enforcou pelo menos outros três prisioneiros por colaborarem com os serviços de informação de Israel, em plena ofensiva israelita contra a República Islâmica.

Israel bombardeou ao longo de quase duas semanas instalações militares, nucleares e civis, causando mais de mil mortos, incluindo dezenas de altos oficiais militares iranianos e cientistas.

Segundo Israel, o Irão estava prestes a obter uma arma atómica, o que é refutado por Teerão, alegando que o seu programa nuclear tem fins civis e pacíficos.

Masoud Pezeshkian garante que seguirá com as norma(...)

O Irão respondeu a estes ataques lançando mísseis e "drones" contra território israelita diariamente, resultando cerca de 30 mortes.

Durante e após a guerra, as autoridades iranianas anunciaram várias detenções de indivíduos suspeitos de espionagem ao serviço de Israel.

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

