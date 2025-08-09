Menu
  • Noticiário das 0h
  • 09 ago, 2025
Espanha

Incêndio atinge Mesquita-Catedral de Córdoba, património da humanidade

09 ago, 2025 - 00:06 • Ricardo Vieira

Na origem do incêndio terá estado um curto-circuito numa máquina varredora.

A+ / A-

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta sexta-feira na Mesquita-Catedral de Córdoba, em Espanha.

O alerta foi dado pelas 21h00 locais (20h00 em Lisboa) e o fogo foi extinto cerca de uma hora e meia depois.

Na origem do incêndio terá estado um curto-circuito numa máquina varredora que estava numa capela, admitem as autoridades de Córdoba.

O presidente da Câmara local, José María Bellido, deixou uma mensagem de tranquilidade.

"Não vai ser uma catástrofe. Há danos, que vão ser terríveis porque atingiram um bem que é património da humanidade, mas o monumento está a salvo", declarou o autarca, citado pelo jornal "El País".

O incêndio teve origem na Porta de San José, construídas no século X e restaurada em 2017.

A mesquita-catedral de Córdoba, que serviu de local de culto para visigodos, muçulmanos e cristãos, é um dos monumentos mais visitados de Espanha.

Foi declarada património da humanidade pela UNESCO em 1984.

