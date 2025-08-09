Incêndio atinge Mesquita-Catedral de Córdoba, património da humanidade

09 ago, 2025 - 00:06 • Ricardo Vieira
Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta sexta-feira na Mesquita-Catedral de Córdoba, em Espanha.
O alerta foi dado pelas 21h00 locais (20h00 em Lisboa) e o fogo foi extinto cerca de uma hora e meia depois.
Na origem do incêndio terá estado um curto-circuito numa máquina varredora que estava numa capela, admitem as autoridades de Córdoba.
O presidente da Câmara local, José María Bellido, deixou uma mensagem de tranquilidade.
"Não vai ser uma catástrofe. Há danos, que vão ser terríveis porque atingiram um bem que é património da humanidade, mas o monumento está a salvo", declarou o autarca, citado pelo jornal "El País".
O incêndio teve origem na Porta de San José, construídas no século X e restaurada em 2017.
A mesquita-catedral de Córdoba, que serviu de local de culto para visigodos, muçulmanos e cristãos, é um dos monumentos mais visitados de Espanha.
Foi declarada património da humanidade pela UNESCO em 1984.