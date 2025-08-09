Menu
Londres. Detidas mais de 200 pessoas em protesto contra proibição de grupo pró-Palestiniano

09 ago, 2025 - 16:11 • Reuters

As detenções ocorreram depois de uma multidão se reunir com cartazes de apoio à organização em frente ao parlamento britânico. O parlamento britânico aprovou no início de julho a proibição da atividade do grupo Palestine Action no Reino Unido e classificou-o como "organização terrorista".

A polícia metropolitana do Reino Unido deteve mais de 200 pessoas que se manifestavam contra a decisão do governo de proibir o grupo Palestine Action (Ação pela Palestina).

As detenções ocorreram depois de uma multidão se reunir com cartazes de apoio à organização em frente ao parlamento britânico.

O parlamento britânico aprovou no início de julho a proibição da atividade do grupo Palestine Action no Reino Unido e classificou-o como "organização terrorista".

Apoiantes do grupo Palestine Action manifestam-se em Londres contra a decisão do governo de banir o movimento. 9 de agosto de 2025. Foto: Tolga Akmen/EPA
O processo foi desencadeado pelo governo após alguns membros do grupo terem invadido uma base aérea da Royal Air Force, em junho, e terem danificado aviões. Na altura, o grupo Palestine Action alegou que o protesto visou interromper "a participação direta do Reino Unido" em "genocídios e crimes de guerra no Médio Oriente", nomeadamente na guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

As autoridades estimaram os prejuízos no valor de 7 milhões de libras (8,1 milhões de euros). Quatro pessoas foram então detidas.

Os legisladores britânicos determinaram que pertencer ao movimento Palestine Action passaria a ser crime, punível com até 14 anos de prisão.

Peritos da ONU criticaram a decisão de Londres, assinalando que "meros danos materiais, sem colocar em perigo a vida de outras pessoas, não são suficientemente graves para serem classificados como terrorismo".

O co-fundador do movimento, Huda Ammori, ganhou na semana passada uma ação para recorrer da decisão do governo britânico.


[Atualizado às 18h com aumento do número de detidos]

