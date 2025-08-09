Mais de 30 mil crianças fugiram a ataques extremistas em Cabo Delgado

09 ago, 2025 - 09:42 • Lusa
A ONG Save The Children estima que mais de 30 mil crianças tenham fugido de nova onda de ataques de grupos extremistas nas últimas duas semanas na província moçambicana de Cabo Delgado, alertando para necessidade de apoio "urgente".
"Estamos a testemunhar uma situação terrível no local, onde as necessidades das crianças superam em muito os recursos disponíveis. O sofrimento que essas crianças têm sofrido é inimaginável", disse a diretora nacional da Save the Children Moçambique, Ilaria Manunza, citada num comunicado daquela Organização Não-Governamental (ONG).
De acordo com a representante, os últimos ataques representam um "grande retrocesso" nos esforços para reconstruir a vida de crianças e famílias, que têm vivido em conflito nos últimos oito anos: "Este conflito deve terminar imediatamente para que estas crianças possam ter a sua infância de volta".
O alerta surge numa altura de recrudescimento de ataques por grupos extremistas que operam em Cabo Delgado e que desde final de julho já provocaram mais de 57 mil deslocados no sul da província.
A Save The Children apontou que entre as mais de 30.000 crianças em fuga, nas últimas duas semanas, estão algumas separadas das suas famílias, sendo um dos maiores números de desalojados num período tão curto naquela província, rica em gás, que enfrenta uma rebelião armada desde 2017, que provocou milhares de mortos e uma crise humanitária, com mais de um milhão de pessoas deslocadas.
Vários distritos de Cabo Delgado, sobretudo Chiúre(...)
"Estamos trabalhando 24 horas por dia para fornecer-lhes um espaço seguro, alimentação e atendimento médico, mas com a chegada de mais famílias a cada dia, precisamos urgentemente do apoio da comunidade internacional. Crianças separadas são particularmente vulneráveis, e as nossas equipas estão fazendo todo o possível para identificá-las e reuni-las com as suas famílias o mais rápido possível", explica.
Segundo Manunza, o conflito, até agora "sem fim a vista", tem causado um impacto "devastador" nas crianças que crescem em Cabo Delgado, havendo "relatos recorrentes de decapitações e sequestros, incluindo múltiplas vítimas infantis".
"Os conflitos em curso levaram a deslocamentos em larga escala, juntamente com infraestrutura precária, dificultando o acesso a serviços básicos como água, educação, saneamento e saúde. A desnutrição também é uma preocupação significativa, com muitas crianças em situação de insegurança alimentar", aponta.
O comunicado avança ainda que as crianças deslocadas "correm maior risco de violência, exploração, abuso, casamento infantil e recrutamento por grupos armados não estatais".
Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ata(...)
"Muitas famílias deslocadas estão abrigadas em escolas ou com famílias anfitriãs. O risco de superlotação, o acesso limitado a serviços básicos e a crescente preocupação com a proteção aumentam diariamente nesses abrigos temporários", refere-se.
Atualmente é fornecido apoio psicossocial e mental, espaços seguros para crianças brincarem e aprenderem, rastreamento e reunificação familiar para crianças separadas e exames de desnutrição para crianças e mães adolescentes, conclui a ONG.
A Lusa noticiou em maio que a Save The Children prevê investimentos de 80 milhões de dólares (70,4 milhões de euros) na estratégia 2025-2027 para apoiar três milhões de moçambicanos, mais de metade crianças.
A nova Estratégia 2025-2027, anunciada em comunicado pela ONG, prevê apoiar pelo menos 2,1 milhões de crianças, com base em cinco objetivos principais, que incluem a expansão do acesso a uma educação segura e inclusiva, reforço da proteção contra a violência, abuso e uniões prematuras e a ampliação dos direitos das crianças e a sua participação cívica.
Em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos no norte de Moçambique, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo um estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos de África (ACSS), uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano.