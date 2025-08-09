Mais de 30 mil crianças fugiram a ataques extremistas em Cabo Delgado

A ONG Save The Children estima que mais de 30 mil crianças tenham fugido de nova onda de ataques de grupos extremistas nas últimas duas semanas na província moçambicana de Cabo Delgado, alertando para necessidade de apoio "urgente". "Estamos a testemunhar uma situação terrível no local, onde as necessidades das crianças superam em muito os recursos disponíveis. O sofrimento que essas crianças têm sofrido é inimaginável", disse a diretora nacional da Save the Children Moçambique, Ilaria Manunza, citada num comunicado daquela Organização Não-Governamental (ONG). De acordo com a representante, os últimos ataques representam um "grande retrocesso" nos esforços para reconstruir a vida de crianças e famílias, que têm vivido em conflito nos últimos oito anos: "Este conflito deve terminar imediatamente para que estas crianças possam ter a sua infância de volta". O alerta surge numa altura de recrudescimento de ataques por grupos extremistas que operam em Cabo Delgado e que desde final de julho já provocaram mais de 57 mil deslocados no sul da província. A Save The Children apontou que entre as mais de 30.000 crianças em fuga, nas últimas duas semanas, estão algumas separadas das suas famílias, sendo um dos maiores números de desalojados num período tão curto naquela província, rica em gás, que enfrenta uma rebelião armada desde 2017, que provocou milhares de mortos e uma crise humanitária, com mais de um milhão de pessoas deslocadas.

"Estamos trabalhando 24 horas por dia para fornecer-lhes um espaço seguro, alimentação e atendimento médico, mas com a chegada de mais famílias a cada dia, precisamos urgentemente do apoio da comunidade internacional. Crianças separadas são particularmente vulneráveis, e as nossas equipas estão fazendo todo o possível para identificá-las e reuni-las com as suas famílias o mais rápido possível", explica. Segundo Manunza, o conflito, até agora "sem fim a vista", tem causado um impacto "devastador" nas crianças que crescem em Cabo Delgado, havendo "relatos recorrentes de decapitações e sequestros, incluindo múltiplas vítimas infantis". "Os conflitos em curso levaram a deslocamentos em larga escala, juntamente com infraestrutura precária, dificultando o acesso a serviços básicos como água, educação, saneamento e saúde. A desnutrição também é uma preocupação significativa, com muitas crianças em situação de insegurança alimentar", aponta. O comunicado avança ainda que as crianças deslocadas "correm maior risco de violência, exploração, abuso, casamento infantil e recrutamento por grupos armados não estatais".