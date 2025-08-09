Países árabes e muçulmanos condenam plano de Israel para controlar Gaza

Cerca de vinte países árabes e muçulmanos condenaram este sábado o plano israelita de tomar o controlo da cidade de Gaza, considerando-o uma "escalada perigosa".

Numa declaração conjunta, esses países, entre os quais o Egito, a Arábia Saudita e a Turquia, acusam o plano israelita, aprovado na noite de quinta para sexta-feira pelo governo de Israel, de constituir "uma violação flagrante do direito internacional e uma tentativa de consolidar a ocupação ilegal e impor um facto consumado".

A Autoridade Palestiniana pediu na sexta-feira uma reunião extraordinária e urgente da Liga dos Estados Árabes, na sequência da decisão de Israel de expandir a ofensiva e assumir o controlo da cidade de Gaza.

A reunião de urgência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), no seguimento dos planos israelitas de ocupação da principal cidade da Faixa de Gaza, foi reagendada para este domingo, anunciou hoje a missão do Panamá, que preside este mês ao órgão da ONU.