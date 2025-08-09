Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 09 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Faixa de Gaza

Países árabes e muçulmanos condenam plano de Israel para controlar Gaza

09 ago, 2025 - 13:33 • Lusa

A Autoridade Palestiniana pediu na sexta-feira uma reunião extraordinária e urgente da Liga dos Estados Árabes, na sequência da decisão de Israel de expandir a ofensiva e assumir o controlo da cidade de Gaza.

A+ / A-

Cerca de vinte países árabes e muçulmanos condenaram este sábado o plano israelita de tomar o controlo da cidade de Gaza, considerando-o uma "escalada perigosa".

Numa declaração conjunta, esses países, entre os quais o Egito, a Arábia Saudita e a Turquia, acusam o plano israelita, aprovado na noite de quinta para sexta-feira pelo governo de Israel, de constituir "uma violação flagrante do direito internacional e uma tentativa de consolidar a ocupação ilegal e impor um facto consumado".

A Autoridade Palestiniana pediu na sexta-feira uma reunião extraordinária e urgente da Liga dos Estados Árabes, na sequência da decisão de Israel de expandir a ofensiva e assumir o controlo da cidade de Gaza.

A reunião de urgência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), no seguimento dos planos israelitas de ocupação da principal cidade da Faixa de Gaza, foi reagendada para este domingo, anunciou hoje a missão do Panamá, que preside este mês ao órgão da ONU.

Israel. Gabinete de segurança aprova plano de Netanyahu para ocupar Gaza

Israel. Gabinete de segurança aprova plano de Netanyahu para ocupar Gaza

Trata-se de uma primeira fase do plano que aponta (...)

A missão do Panamá afirmou na noite de sexta-feira que a mudança do dia e hora da reunião, inicialmente marcada para hoje, foi feita após "consultas adicionais e considerações cuidadosas", sem dar mais detalhes.

A agência AP recordou que sábado é o dia santo (Shabat) judaico e que Israel certamente pretenderá discursar na reunião.

O pedido da reunião foi apresentado por vários dos 15 países que compõem o Conselho de Segurança, em seu nome e da Palestina, segundo o representante da Autoridade Palestiniana nas Nações Unidas, Riyad Mansour, quando questionado pelos jornalistas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 09 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Aldeia na Índia arrasada por deslizamento de terra

Aldeia na Índia arrasada por deslizamento de terra

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?