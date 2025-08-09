Sheinbaum garante que “não haverá invasão” dos EUA no México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, rejeitou esta sexta-feira a possibilidade de uma invasão norte-americana, depois de notícias indicarem que Donald Trump terá assinado uma ordem executiva que permite o uso de força militar contra cartéis de droga classificados como organizações terroristas.

“Os Estados Unidos não vão vir ao México com o seu exército”, afirmou Sheinbaum, numa conferência de imprensa. “Cooperamos, colaboramos, mas não haverá invasão. Está fora de questão, absolutamente fora de questão.”

A líder mexicana disse ter sido informada sobre a ordem de Trump, mas garantiu que não envolve presença militar norte-americana em território mexicano.

Segundo o “New York Times”, o documento assinado por Trump “fornece uma base oficial para a possibilidade de operações militares diretas no mar e em solo estrangeiro contra cartéis”.

O secretário de Estado, Marco Rubio, defendeu que a medida permitirá “usar outros elementos do poder americano” para atacar estes grupos.

A administração Trump já tinha, em fevereiro, classificado sete grupos do crime organizado como organizações terroristas estrangeiras, incluindo cinco cartéis mexicanos, alegando que representam “uma ameaça à segurança nacional” e que infiltram governos na América Latina.