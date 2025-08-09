Três feridos em tiroteio na Times Square de Nova Iorque

Três pessoas ficaram feridas num tiroteio durante a madrugada na Times Square, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América (EUA). O suspeito foi detido.

De acordo com a polícia de Nova Iorque, citada pela Reuters, as pessoas — uma mulher de 18 anos, um homem de 19 anos e outro homem, de 65 anos — estão em condição estável no hospital.

O suspeito, com 17 anos de idade, está detido. A polícia apreendeu a arma que terá sido utilizada no crime.

O tiroteio teve lugar às 1h20 locais (menos cinco horas do que em Portugal continental). Segundo a polícia, terá sido provocado por uma discussão com uma das vítimas, apesar de ainda não se saber se as vítimas e o suspeito se conheciam.