Ursula von der Leyen e Berlim apoiam aspirações democráticas do povo bielorrusso

"Quando chegar a hora de uma transição democrática, a União Europeia estará pronta. Continuamos comprometidos em mobilizar um pacote de ajuda de 3.000 milhões de euros para uma Bielorrússia democrática", acrescentou.

"Continuamos a apoiar a sociedade civil, os media independentes, os defensores dos direitos humanos e as forças democráticas na Bielorrússia", continuou a líder europeia.

"Cinco anos após as eleições fraudulentas na Bielorrússia, o nosso apoio ao povo bielorrusso permanece firme. Não cederemos até que cada um dos mais de 1.000 presos políticos seja libertado. Até que as aspirações democráticas do povo bielorrusso sejam realizadas", disse von der Leyen numa publicação nas redes sociais.

As declarações dos dois responsáveis surgem no quinto aniversário dos protestos em massa na Bielorrússia contra a fraude das eleições na Bielorrússia nas quais Alexander Lukashenko, que estava no poder desde 1994, foi reeleito em 2020.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou este sábado que o apoio ao povo bielorrusso "permanece firme" e Berlim exigiu que o regime de Alexander Lukashenko liberte mais de 1.100 presos políticos.

E concluiu: "Que chegue logo o dia em que suas esperanças num futuro livre e democrático finalmente se tornem realidade."

Entretanto, o ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha exigiu que o regime do Presidente bielorrusso Alexander Lukashenko libertasse mais de 1.100 presos políticos,

"Mais de 1.100 presos políticos continuam presos na Bielorrússia, cinco anos após as eleições presidenciais fraudulentas", escreveu o ministério na rede social X.

"Pelas suas ações corajosas em busca da liberdade, da democracia e dos direitos humanos, eles estão a ser brutalmente punidos. O regime deve libertar todos os presos políticos", enfatizou o ministério, chefiado pelo conservador Johann Wadephul.

A líder do movimento de oposição bielorrusso, Svetlana Tikhanovskaya, expressou a sua gratidão num comentário na mesma rede social pela "posição clara" do Governo alemão.

"Cinco anos após as eleições fraudolentas, os bielorrussos continuam a lutar pela liberdade e pela democracia", escreveu Tikhanovskaya, adiantando que a solidariedade alemã fortalece o movimento de oposição.

Por sua vez, a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, e a Comissária da UE para o Alargamento, Marta Kos, também instaram as autoridades bielorrussas, numa declaração conjunta, a "libertarem imediatamente todos os presos políticos, a porem fim à repressão e a iniciarem um diálogo nacional inclusivo".

No final de junho, Minsk libertou o principal oponente de Lukashenko, Sergei Tikhanovski, e outros 13 presos políticos após uma visita do enviado dos EUA, Keith Kellogg.

Tikhanovski foi preso em 2021 por "organizar motins em massa, incitar o ódio e promover ações que perturbam gravemente a ordem pública", em conexão com os protestos que eclodiram em 2020 após a reeleição de Lukashenko no meio a alegações de fraude.

Os protestos massivos, que exigiam a vitória eleitoral da esposa de Tikhanovski, Tatiana Tikhanovskaya, foram reprimidos com a ajuda das forças de segurança russas.

Lukashenko descartou a possibilidade de nomear seu filho Nikolai como seu sucessor numa entrevista à revista americana Time na quinta-feira.