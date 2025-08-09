Zelensky pode juntar-se a encontro entre Trump e Putin no Alasca

09 ago, 2025 - 23:00 • João Malheiro
A Casa Branca está a equacionar convidar o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, que se realiza na sexta-feira, em solo norte-americano, no Alasca.
Segundo a Reuters, que cita a NBC News, várias fontes oficiais garantem que o convite "está a ser discutido".
Nenhum convite formal foi feito e não é certo se Zelensky o poderá aceitar.
Trump tinha anunciado o encontro em pessoa com Putin na sexta-feira. Não foram ainda adiantadas informações sobre a agenda do encontro.
Este será a primeira reunião presencial entre os dois líderes desde que Trump regressou à presidência dos EUA.