Zelensky repete: Ucranianos "não vão dar a sua terra a ocupantes"

09 ago, 2025 - 08:39 • João Pedro Quesado com Reuters
Volodymyr Zelensky afirmou este sábado que os ucranianos "não vão dar a sua terra a ocupantes". É a resposta da Ucrânia à sugestão de Donald Trump de que vai haver "alguma troca de territórios" entre a Ucrânia e a Rússia, depois de ter anunciado um encontro com Vladimir Putin no Alasca, na próxima sexta-feira.
"Quaisquer decisões contra nós, quaisquer decisões sem a Ucrânia, também são decisões contra a paz. Não vão alcançar nada", afirmou o Presidente da Ucrânia, numa declaração divulgada através do Telegram. Zelensky acrescentou que os acordos potencialmente alcançados no encontro entre os líderes dos Estados Unidos da América e a Rússia são "soluções mortas".
Putin propôs aos Estados Unidos cessar-fogo na Ucr(...)
Donald Trump anunciou na sexta-feira, através da rede social de que é dono, a Truth Social, que se vai reunir com o Presidente russo no Alasca a 15 de agosto. É o primeiro encontro entre Trump e Putin desde o regresso do republicano à Casa Branca.
No mesmo dia, Trump referiu aos jornalistas na Casa Branca que "vai haver alguma troca de territórios para o bem de ambos", Ucrânia e Rússia, e que o assunto seria discutido em breve, mas não deu mais detalhes.
De acordo com a Bloomberg, EUA e Rússia estão a trabalhar num acordo em que os russos param a ofensiva em troca de concessões territoriais.