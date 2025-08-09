Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Zelensky repete: Ucranianos "não vão dar a sua terra a ocupantes"

09 ago, 2025 - 08:39 • João Pedro Quesado com Reuters

EUA e Rússia estarão a trabalhar num acordo em que os russos param a ofensiva em troca de concessões territoriais.

A+ / A-

Volodymyr Zelensky afirmou este sábado que os ucranianos "não vão dar a sua terra a ocupantes". É a resposta da Ucrânia à sugestão de Donald Trump de que vai haver "alguma troca de territórios" entre a Ucrânia e a Rússia, depois de ter anunciado um encontro com Vladimir Putin no Alasca, na próxima sexta-feira.

"Quaisquer decisões contra nós, quaisquer decisões sem a Ucrânia, também são decisões contra a paz. Não vão alcançar nada", afirmou o Presidente da Ucrânia, numa declaração divulgada através do Telegram. Zelensky acrescentou que os acordos potencialmente alcançados no encontro entre os líderes dos Estados Unidos da América e a Rússia são "soluções mortas".

Putin propõe cessar-fogo na Ucrânia em troca do Donbass

Putin propõe cessar-fogo na Ucrânia em troca do Donbass

Putin propôs aos Estados Unidos cessar-fogo na Ucr(...)

Donald Trump anunciou na sexta-feira, através da rede social de que é dono, a Truth Social, que se vai reunir com o Presidente russo no Alasca a 15 de agosto. É o primeiro encontro entre Trump e Putin desde o regresso do republicano à Casa Branca.

No mesmo dia, Trump referiu aos jornalistas na Casa Branca que "vai haver alguma troca de territórios para o bem de ambos", Ucrânia e Rússia, e que o assunto seria discutido em breve, mas não deu mais detalhes.

De acordo com a Bloomberg, EUA e Rússia estão a trabalhar num acordo em que os russos param a ofensiva em troca de concessões territoriais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como melhorar a Volta a Portugal?

Como melhorar a Volta a Portugal?

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

Papa deixa mensagem para Gaza e Ucrânia

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande deslizamento de terra

O momento em que aldeia na Índia é arrasada por grande(...)