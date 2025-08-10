Diretor de teatro russo Yuri Butusov morre por afogamento aos 63 anos na Bulgária

O russo Yuri Butusov, um dos diretores de teatro mais prestigiados do país, morreu hoje, aos 63 anos, por afogamento na Bulgária, informou hoje o "site" Medusa, citando vários colegas.

Exilado após o início da guerra na Ucrânia, Butusov estava atualmente de férias com a família nas margens do Mar Negro, avançou o atual diretor do Teatro Vakhtangova, Kiril Krok.

Vencedor seis vezes da Máscara de Ouro, recebeu o último prémio em 2021 por um espetáculo baseado numa peça do escritor sueco Henrik Ibsen.

Nascido em Leningrado, trabalhou no Teatro Lensovet de 1996, onde o dirigiu até 2004, e depois de 2011 a 2018, quando então dirigiu o Teatro Vakhtangova.

Ao longo de sua carreira de sucesso, também trabalhou em teatros como o Satirikon --- onde estreou peças como Ricardo III e Rei Lear ---, Tchekhov e Pushkin, além de encenar peças em países como Dinamarca, Noruega e Coreia do Sul.

Butúsov deixou o cargo de diretor do Teatro Vakhtangova em novembro de 2022, enquanto estava em Paris, e depois trabalhou nos países bálticos.

Várias personalidades da cultura russa, entre os quais diretores, escritores, atores, músicos e roteiristas, emigraram após o início da campanha militar russa na Ucrânia.