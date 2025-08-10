Europa defende fronteiras atuais da Ucrânia depois de Trump sugerir troca de territórios com a Rússia

"Partilhamos a convicção de que uma solução diplomática deve proteger os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa", disseram os líderes europeus, apontando que "esses interesses vitais incluem a necessidade de garantias de segurança robustas e confiáveis que permitam à Ucrânia defender efetivamente a sua soberania e integridade territorial".

Numa declaração conjunta, os líderes da França, Itália, Alemanha, Polónia, Reino Unido, Finlândia e a presidente da Comissão Europeia saudaram os esforços de Trump, mas pediram a continuidade do apoio à Ucrânia e da pressão sobre a Rússia.

Os líderes europeus procuraram, este sábado, o melhor equilíbrio possível ao elogiar o plano do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, de se encontrar com o Presidente russo, Vladimir Putin, para terminar a guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que enfatizaram a necessidade de manter pressão sobre Moscovo e proteger os interesses de segurança ucranianos e europeus.

"O caminho para a paz na Ucrânia não pode ser decidido sem a Ucrânia", sublinharam os líderes europeus, que "continuam comprometidos com o princípio de que as fronteiras internacionais não devem ser alteradas pela força" e acrescentaram: "A atual linha de contacto deve ser o ponto de partida das negociações".

Os países europeus apontaram ainda que as negociações só podem ocorrer no contexto de um cessar-fogo, ou de redução das hostilidades.

Trump planeia encontrar-se com Putin no Alasca na sexta-feira. O Presidente dos EUA anunciou que as partes, incluindo o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, estavam perto de um acordo que poderia resolver o conflito de três anos e meio.

O presidente dos EUA está aberto a uma cimeira trilateral com Putin e Zelenskiy, mas, por enquanto, a Casa Branca planeia uma reunião bilateral, conforme solicitado por Putin.

Os detalhes de um possível acordo não foram anunciados, mas Trump disse que envolveria "alguma troca de territórios para o benefício de ambos". Isso pode significar a entrega de partes significativas do território da Ucrânia, um resultado que, segundo Zelenskiy e os aliados europeus, apenas incentiva a agressão russa.