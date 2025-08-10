Governo Trump arrasta F1 norte-americana para debate da imigração com imagens criadas por IA

A administração de Donald Trump continua a carregar no tema da detenção de imigrantes ilegais nos Estados Unidos da América (EUA). Tanto que, ao anunciar um novo centro de detenção no estado do Indiana, arrastou para o debate o campeonato IndyCar, a principal competição de monolugares na América do Norte, enquanto fez referência ao piloto mexicano mais bem sucedido do campeonato. O Departamento de Segurança Interna anunciou, a 5 de agosto, uma parceria com o estado do Indiana para aumentar em mil o número de camas de centros de detenção da agência de Imigração e Alfândegas (ICE, na sigla em inglês). A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, deu ao novo centro, sucessor do "Alligator Alcatraz" na Flórida, a alcunha de "Speedway Slammer". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Não só "speedway" é um nome muito utilizado por circuitos nos Estados Unidos — principalmente as pistas ovais, utilizadas principalmente pela NASCAR, mas também pela IndyCar — como o campeonato da IndyCar é baseado na oval de Indianapólis (Indianapolis Motor Speedway), no estado do Indiana, com as 500 Milhas de Indianapólis como evento nuclear do calendário, e deriva o nome precisamente dessa base e origem histórica.

Piorando o caso para o campeonato, o Departamento de Segurança Interna utilizou, quando fez o anúncio nas redes sociais, uma imagem (gerada por inteligência artificial) de um carro da IndyCar, com o número 5. Coincidência ou não, esse número é utilizado por Pato O’Ward, o piloto mexicano da McLaren que está em segundo lugar no campeonato, atrás do espanhol Alex Palou. Apanhada de surpresa, a IndyCar reagiu apenas no dia seguinte. O campeonato gerido por Roger Penske afirmou, segundo a ABC News, que, de forma "consistente com a nossa abordagem às políticas públicas e questões políticas, estamos a comunicar a nossa preferência que a nossa propriedade intelectual não seja utilizada no futuro em relação a este assunto". O Departamento de Segurança Interna recusou que a imagem violasse os direitos de propriedade intelectual da Indycar, e negou a possibilidade de eliminar a publicação. Mas foi isso que aconteceu — a imagem foi apagada da rede social X (antigo Twitter).

Contudo, a administração Trump reincidiu, fazendo uma nova publicação sobre o "Speedway Slammer" com uma imagem, gerada por inteligência artificial, de carros da IndyCar com o nome da agência de Imigração e Alfândegas (ICE) na carroçaria, e uma prisão em pano de fundo. O número do carro de Pato O'Ward desapareceu, no entanto.