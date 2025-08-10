Natanyahu diz que plano para ocupar Gaza é a "forma mais rápida" de acabar com a guerra

A nova ofensiva em Gaza visa destruir os dois "últimos redutos" do Hamas, afirmou esta tarde o primeiro-ministro de Israel em conferência de imprensa em Jerusalém. Benjamin Netanyahu afirma que 70 a 75% do território do enclave está sob controlo militar israelita, mas que a cidade de Gaza e os "campos centrais" continuam a ter uma grande concentração de militantes do Hamas. Netanyahu sustenta que a recusa do Hamas em depor as armas deixa Israel sem outra escolha que não seja "terminar o trabalho e completar a derrota do Hamas". O primeiro-ministro israelita garante que o objetivo não é ocupar Gaza, mas libertar o território do domínio do Hamas. Respondendo às críticas de grande parte da comunidade internacional, Netanyahu afirma que "esta é a melhor maneira de acabar com a guerra e a melhor maneira de o fazer rapidamente".

"Vamos começar por permitir à população civil que abandone em segurança as zonas de combate, designar zonas seguras e nesses locais terão acesso a muita comida, água e cuidados médicos, como já fizemos antes", indicou. "Contrariamente ao que dizem as falsas acusações, a nossa política ao longo da guerra foi prevenir uma crise humanitária, ao passo que a política do Hamas tem sido criá-la", sustentou ainda. Negando novamente que haja uma política israelita de uso da fome como arma de guerra no território, Netanyahu sustentou que, se fosse essa a intenção de Israel, "ninguém em Gaza teria sobrevivido depois de dois anos de guerra".