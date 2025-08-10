Natanyahu diz que plano para ocupar Gaza é a "forma mais rápida" de acabar com a guerra

A nova ofensiva em Gaza visa destruir os dois "últimos redutos" do Hamas, afirmou esta tarde o primeiro-ministro de Israel em conferência de imprensa em Jerusalém.

Benjamin Netanyahu afirma que 70 a 75% do território do enclave está sob controlo militar israelita, mas que a cidade de Gaza e os "campos centrais" continuam a ter uma grande concentração de militantes do Hamas.

Netanyahu sustenta que a recusa do Hamas em depor as armas deixa Israel sem outra escolha que não seja "terminar o trabalho e completar a derrota do Hamas".

O primeiro-ministro israelita garante que o objetivo não é ocupar Gaza, mas libertar o território do domínio do Hamas. Respondendo às críticas de grande parte da comunidade internacional, Netanyahu afirma que "esta é a melhor maneira de acabar com a guerra e a melhor maneira de o fazer rapidamente".