Número de crianças mortas por desnutrição em Gaza sobe para 100

O número de crianças que morreram em Gaza devido à desnutrição ou fome desde o início da ofensiva israelita subiu este domingo para 100, de acordo com a última contagem publicada pelo Ministério da Saúde de Gaza.

Este número significa que quase metade do total de mortes por desnutrição, que agora chega a 210, foi de crianças nestes quase dois anos de ofensiva israelita contra Gaza.

Hospitais na Faixa de Gaza registaram cinco mortes por fome no sábado, incluindo duas crianças, de acordo com um comunicado do ministério da Saúde de Gaza.

Durante o mês de julho, as mortes em Gaza por falta de alimentos dispararam depois de meses de bloqueio à ajuda humanitária por Israel, que controla todo o acesso ao território.

Entre 2 de março e 19 de maio, o bloqueio foi total, enquanto o fluxo de ajuda agora é muito limitado e insuficiente, denunciam organizações humanitárias.