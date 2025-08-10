Menu
  • Noticiário das 19h
  • 10 ago, 2025
Oito mortos em tiroteio à porta de uma discoteca no Equador

10 ago, 2025 - 18:58 • João Malheiro

Há, ainda, três feridos a registar, segundo as autoridades locais.

Pelo menos oito pessoas morreram num tiroteio à porta de uma discoteca no Equador. Sete das vítimas morreram no local, enquanto a oitava faleceu no hospital.

As vítimas mortais tinham idades ente os 20 e os 40 anos.

Há, ainda, três feridos a registar, segundo as autoridades locais, citadas pela AP News.

Os alegados autores do tiroteio terão surgido em duas motos e começado a disparar sobre um grupo de pessoas que se encontravam à entrada da discoteca.

O tiroteio deu-se na zona rural de Santa Lucía, na província costeira de Guayas, considerada uma das regiões mais perigosas do país.

As autoridades estão a investigar a causa do tiroteio, não sendo claro os motivos, nesta fase.

Até agora, 4.600 pessoas já foram mortas no Equador este ano, numa vaga dura de violência devido à várias disputas entre cartéis de droga.

Pelo menos 11 pessoas mortas em ataque armado no Equador

Pelo menos 11 pessoas mortas em ataque armado no Equador

Homens que viajavam em duas carrinhas dispararam v(...)

