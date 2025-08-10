Oito mortos em tiroteio à porta de uma discoteca no Equador

Pelo menos oito pessoas morreram num tiroteio à porta de uma discoteca no Equador. Sete das vítimas morreram no local, enquanto a oitava faleceu no hospital.

As vítimas mortais tinham idades ente os 20 e os 40 anos.

Há, ainda, três feridos a registar, segundo as autoridades locais, citadas pela AP News.

Os alegados autores do tiroteio terão surgido em duas motos e começado a disparar sobre um grupo de pessoas que se encontravam à entrada da discoteca.

O tiroteio deu-se na zona rural de Santa Lucía, na província costeira de Guayas, considerada uma das regiões mais perigosas do país.

As autoridades estão a investigar a causa do tiroteio, não sendo claro os motivos, nesta fase.

Até agora, 4.600 pessoas já foram mortas no Equador este ano, numa vaga dura de violência devido à várias disputas entre cartéis de droga.