Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 10 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Plano para controlar Gaza pode desencadear nova calamidade, avisa ONU

10 ago, 2025 - 16:50 • Lusa

Conselho de Segurança está reunido de emergência para discutir situação na Faixa de Gaza e planos de Israel para controlar totalmente o território.

A+ / A-

A implementação do plano israelita de assumir o controlo da cidade de Gaza corre o risco de desencadear "uma nova calamidade" com repercussões "em toda a região", alertou hoje um alto funcionário da ONU.

A decisão do Governo israelita representa o risco de "um novo episódio trágico neste conflito, com potenciais consequências para além de Israel e dos territórios palestinianos ocupados", afirmou Miroslav Jenča, subsecretário-geral da ONU, na abertura de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre o conflito.


Os planos noticiados, que indicam que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) pretendem evacuar a cidade de Gaza e depois cercá-la, bem como aos campos centrais de Gaza, obrigando a população a deslocar-se novamente, é vista com preocupação no relatório apresentado por Jenča na reunião.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 10 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?