Plano para controlar Gaza pode desencadear nova calamidade, avisa ONU

10 ago, 2025 - 16:50 • Lusa
A implementação do plano israelita de assumir o controlo da cidade de Gaza corre o risco de desencadear "uma nova calamidade" com repercussões "em toda a região", alertou hoje um alto funcionário da ONU.
A decisão do Governo israelita representa o risco de "um novo episódio trágico neste conflito, com potenciais consequências para além de Israel e dos territórios palestinianos ocupados", afirmou Miroslav Jenča, subsecretário-geral da ONU, na abertura de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre o conflito.
Os planos noticiados, que indicam que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) pretendem evacuar a cidade de Gaza e depois cercá-la, bem como aos campos centrais de Gaza, obrigando a população a deslocar-se novamente, é vista com preocupação no relatório apresentado por Jenča na reunião.