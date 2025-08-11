Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cheias fazem pelo menos sete mortos em Cabo Verde

11 ago, 2025 - 19:54 • Ricardo Vieira, com Lusa

Várias pessoas estão desaparecidas. Governo cabo-verdiano declarou estado de calamidade nas ilhas de São Vicente e Santo Antão.

A+ / A-
São Vicente foi a ilha mais atingida pela tempestade. Fotos: Bob Lima/Lusa (clique na seta para ver a fotogaleria)
São Vicente foi a ilha mais atingida pela tempestade. Fotos: Bob Lima/Lusa (clique na seta para ver a fotogaleria)
Cheias em São Vicente, Cabo Verde. Foto: Bob Lima/Lusa
Cheias na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, fazem mortos e desaparecidos. Foto: Bob Lima/Lusa
Cheias na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, fazem mortos e desaparecidos. Foto: Bob Lima/Lusa
Cheias na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, fazem mortos e desaparecidos. Foto: Bob Lima/Lusa

Pelo menos sete mortos e cinco desaparecidos é o balanço das cheias que atingiram esta segunda-feira as ilhas de São Vicente e Santo Antão, em Cabo Verde.

A tempestade, que atingiu com maior intensidade a ilha de São Vicente, causou danos significativos em estradas, ruas, habitações, viaturas e outras infraestruturas, segundo o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, elogiou "a prontidão" dos serviços de proteção civil, bombeiros, autoridades municipais, Polícia Nacional e cidadãos que participaram no apoio às vítimas e no atendimento a situações de emergência.

"Estou a acompanhar também a situação em Santo Antão e São Nicolau, onde houve estragos materiais, felizmente, sem indicações de perdas de vidas humanas e estão a ser também tomadas medidas para o desbloqueamento das vias de acesso, para o alojamento de pessoas e para a resolução de problemas emergenciais que surgiram com esta chuva", acrescentou.

O Presidente avançou ainda que se vai deslocar à ilha na terça-feira.

Fotos Bob Lima/Lusas
Fotos Bob Lima/Lusas
Cheias em São Vicente, Cabo Verde. Foto: Bob Lima/Lusa
Cheias na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, fazem mortos e desaparecidos. Foto: Bob Lima/Lusa
Cheias na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, fazem mortos e desaparecidos. Foto: Bob Lima/Lusa
Cheias na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, fazem mortos e desaparecidos. Foto: Bob Lima/Lusa
Cheias na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, fazem mortos e desaparecidos. Foto: Bob Lima/Lusa
Cheias na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, fazem mortos e desaparecidos. Foto: Bob Lima/Lusa

Estado de calamidade em São Vicente e Santo Antão

O Governo cabo-verdiano declarou estado de calamidade nas ilhas de São Vicente e Santo Antão.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram ruas inundadas e casas parcialmente destruídas, com pavimentos e calçadas levantados e detritos espalhados, evidenciando a força das chuvas que atingiram São Vicente.

Além disso, várias viaturas e estabelecimentos comerciais foram destruídos, postes caíram e as ruas ficaram tomadas por enxurradas.

Entre a meia-noite e as 5h00 da manhã desta segunda-feira, caíram 192,3 milímetros de chuva por metro quadrado na Ilha de São Vicente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

A falta de alerta para a tempestade está a causar polémica no país.

Em declarações ao jornal Expresso das Ilhas, a presidente do INMG, Ester Brito, explicou que Cabo Verde não tem um radar que permita fazer previsões sobre a quantidade de chuva.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou esta segunda-feira condolências e manifestou “profundo pesar” pelas vítimas da tempestade em Cabo Verde.

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu ao Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, profundo pesar pelas trágicas consequências que resultaram da passagem de uma tempestade na ilha de São Vicente, expressando a sua sentida solidariedade ao povo irmão de Cabo Verde neste momento difícil”, lê-se numa nota oficial da Presidência da República.

O Governo português também já expressou "profundo pesar pelas vítimas da tempestade", apresentou "condolências às famílias, ao povo irmão cabo-verdiano e às autoridades, manifestando todas as formas de solidariedade".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?