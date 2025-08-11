Cheias fazem pelo menos sete mortos em Cabo Verde

O Presidente avançou ainda que se vai deslocar à ilha na terça-feira.

"Estou a acompanhar também a situação em Santo Antão e São Nicolau, onde houve estragos materiais, felizmente, sem indicações de perdas de vidas humanas e estão a ser também tomadas medidas para o desbloqueamento das vias de acesso, para o alojamento de pessoas e para a resolução de problemas emergenciais que surgiram com esta chuva", acrescentou.

O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, elogiou "a prontidão" dos serviços de proteção civil, bombeiros, autoridades municipais, Polícia Nacional e cidadãos que participaram no apoio às vítimas e no atendimento a situações de emergência.

A tempestade, que atingiu com maior intensidade a ilha de São Vicente , causou danos significativos em estradas, ruas, habitações, viaturas e outras infraestruturas, segundo o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.

Pelo menos sete mortos e cinco desaparecidos é o balanço das cheias que atingiram esta segunda-feira as ilhas de São Vicente e Santo Antão, em Cabo Verde .

Estado de calamidade em São Vicente e Santo Antão

O Governo cabo-verdiano declarou estado de calamidade nas ilhas de São Vicente e Santo Antão.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram ruas inundadas e casas parcialmente destruídas, com pavimentos e calçadas levantados e detritos espalhados, evidenciando a força das chuvas que atingiram São Vicente.

Além disso, várias viaturas e estabelecimentos comerciais foram destruídos, postes caíram e as ruas ficaram tomadas por enxurradas.

Entre a meia-noite e as 5h00 da manhã desta segunda-feira, caíram 192,3 milímetros de chuva por metro quadrado na Ilha de São Vicente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

A falta de alerta para a tempestade está a causar polémica no país.

Em declarações ao jornal Expresso das Ilhas, a presidente do INMG, Ester Brito, explicou que Cabo Verde não tem um radar que permita fazer previsões sobre a quantidade de chuva.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou esta segunda-feira condolências e manifestou “profundo pesar” pelas vítimas da tempestade em Cabo Verde.

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu ao Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, profundo pesar pelas trágicas consequências que resultaram da passagem de uma tempestade na ilha de São Vicente, expressando a sua sentida solidariedade ao povo irmão de Cabo Verde neste momento difícil”, lê-se numa nota oficial da Presidência da República.

O Governo português também já expressou "profundo pesar pelas vítimas da tempestade", apresentou "condolências às famílias, ao povo irmão cabo-verdiano e às autoridades, manifestando todas as formas de solidariedade".