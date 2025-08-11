Explosão em siderurgia faz vários feridos em Pittsburgh

11 ago, 2025 - 17:59 • Reuters
Várias pessoas ficaram feridas na segunda-feira após uma explosão numa fábrica de aço na área metropolitana de Pittsburgh, onde se viam bombeiros a combater as chamas enquanto fumo denso subia da instalação, de acordo com a CBS News e outros jornais locais.
O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, publicou na plataforma de redes sociais X que o seu governo estava em contacto com as autoridades locais em Clairton, Pensilvânia, enquanto estas prestam auxílio aos feridos da explosão.
"A cena ainda está ativa, e as pessoas próximas do local devem seguir as instruções das autoridades locais", escreveu, pedindo a que todos se juntem a ele em oração pela comunidade de Clairton.