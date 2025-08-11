Hamas “combate uma guerra cega e fanática" e uma vitória de Israel será "uma derrota estratégica”

“É muito difícil eliminar o Hamas”, diz à Renascença Manuel Poêjo Torres.

O investigador acredita que Natanyahu pode eliminar o Hamas, mas que “isso terá um custo, que é um custo humano, que é um custo político, que é um custo diplomático e que inclusivamente lhe pode custar, mesmo ganhando a guerra, mesmo derrotando o Hamas, mesmo devolvendo os reféns a Israel, pode lhe custar aquilo que será o seu governo e depois mais tarde aquilo que serão a sua sentença aos olhos do mundo”.

O Gabinete de Segurança de Israel definiu, na sexta-feira, “cinco novos objetivos para a próxima fase da campanha militar”, como enumera o analista. Os objetivos são o desarmamento do Hamas, a “devolução de todos os reféns, vivos e os corpos daqueles que faleceram”, a desmilitarização “total e absoluta” da Faixa de Gaza, a “criação de um envelope securitário em torno de Gaza” e a criação de uma “administração civil alternativa ao Hamas e à autoridade palestiniana”.

As intenções de Israel, em concordância com os Estados Unidos da América, são a “criação de novos centros económicos, comerciais, centros financeiros, no local onde neste momento vivem milhões de pessoas”. O investigador realça que “Netanyahu, se não for travado pelos seus opositores internos, é para aí que vai caminhar”.

O controlo de Gaza será feito em duas dimensões, como explica Poêjo Torres. “Será feito através de um controlo securitário” para “garantir que existe segurança e defesa no interior de Gaza”, e também de uma dimensão “político-administrativa”, que, de forma alegadamente temporária, “ajudar à reconstrução de Gaza, independentemente do tipo de reconstrução que será feita”.

As dúvidas surgem quando se pensa numa transferência de poderes administrativos que parta de Israel ou de um “corpo administrativo multinacional”.

Poêjo Torres refere que é “extremamente difícil fazer esta transferência de poder para um órgão que não tem raiz em Gaza”. Há uma terceira dimensão que preocupa a comunidade internacional, que é a necessidade de criar “um corpo político que resulte de eleições livres, eleições democráticas, com representantes que não pertencem nem à Fatah, nem ao Hamas”.

O analista aponta também que há uma fação de palestinianos com a vontade de fundar um estado palestiniano independente da ação de Israel e do Hamas. “Há palestinianos que querem criar e fundar o seu próprio Estado. E, de acordo com o direito internacional, se este foi um desenho articulado pelas Nações Unidas e aprovado por grande parte do Gabinete de Segurança, então, sim, deveria acontecer."



A oposição a Netanyahu, Benny Grantz, defende um cessar-fogo, e não “tentativas de controle de centros populacionais, mas que deveriam ser abertos os corredores de acesso a Gaza”, como refere o analista. A oposição israelita acredita que todos os corredores de acesso a Gaza têm de ser abertos, para que “que os palestinianos que quisessem sair tivessem liberdade para o fazer”.

O analista refere porém, que os territórios adjacentes, a Jordânia e o Egito, “não vão permitir que os portões sejam abertos” porque “não querem lidar com refugiados palestinianos” e porque a evasão de palestinianos do território “vai levar a que a pressão sobre Israel diminua”. Do ponto de vista de Al-Sisi, no Egito, a população palestiniana, “patrocinada ou não pela Al-fatah”, é usada para “criar pressão sobre o governo de Israel” para “garantir que o estado de Israel nunca atinja um lugar como estado soberano, independente e livre”.

O investigador realça que o mediatismo e as “atenções e crítica de todo o sistema internacional” levam, apesar de alcançados os objetivos políticos da guerra, a que uma “vitória política seja equivalente a uma derrota estratégica”.

A estratégia de Benjamin Netanyahu está a ser alvo de crítica por “um sistema internacional” que não encontra “uma explicação plausível para a continuação de uma campanha militar” com um “sucesso extraordinariamente limitado face ao sofrimento que vai causar”.

“Tempo é algo que estas pessoas já não têm e tempo é algo que Netanyahu neste momento também não tem” e, por isso, Poêjo Torres diz que é necessário “garantir que existe um dia de amanhã bem planeado” para Gaza.

Eliminar “grupos terroristas é extraordinariamente complexo”, refere o investigador, que realça que o Hamas está “a combater uma guerra cega, fanática, uma guerra onde morrer é desejável, é mais desejável morrer do que viver, porque a morte é considerada o mártir aos olhos da luz do profeta”.