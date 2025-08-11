Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundo

Macron propõe coligação internacional para estabilizar Faixa de Gaza

11 ago, 2025 - 13:04 • Reuters

"Os reféns israelitas e o povo de Gaza continuarão a ser as principais vítimas", disse o Presidente da França sobre o novo plano de Israel.

A+ / A-

O Presidente francês Emmanuel Macron criticou esta segunda-feira os planos de Israel para intensificar as operações militares em Gaza como um "desastre à espera de acontecer", propondo uma coligação internacional sob um mandato das Nações Unidas para estabilizar Gaza.

Na semana passada, o gabinete de segurança de Israel aprovou um plano para assumir o controlo da Cidade de Gaza, uma decisão que expandiu as operações militares no território palestino destruído e atraiu fortes críticas, tanto dentro de Israel como no exterior.

Netanyahu diz que o objetivo de Israel não é tomar Gaza, mas libertá-la do Hamas

Netanyahu diz que o objetivo de Israel não é tomar Gaza, mas libertá-la do Hamas

Uma grande maioria de países ocidentais, sobretudo(...)

"O anúncio do gabinete israelita de uma expansão das operações na Cidade de Gaza e nos campos de Mawasi, e de uma reocupação, anuncia um desastre de gravidade sem precedentes à espera de acontecer e um movimento em direção a uma guerra sem fim", disse Macron, em respostas enviadas pelo gabinete do Presidente aos jornalistas.

"Os reféns israelitas e o povo de Gaza continuarão a ser as principais vítimas dessa estratégia", acrescentou Macron.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?