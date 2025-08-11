Macron propõe coligação internacional para estabilizar Faixa de Gaza

11 ago, 2025 - 13:04 • Reuters
O Presidente francês Emmanuel Macron criticou esta segunda-feira os planos de Israel para intensificar as operações militares em Gaza como um "desastre à espera de acontecer", propondo uma coligação internacional sob um mandato das Nações Unidas para estabilizar Gaza.
Na semana passada, o gabinete de segurança de Israel aprovou um plano para assumir o controlo da Cidade de Gaza, uma decisão que expandiu as operações militares no território palestino destruído e atraiu fortes críticas, tanto dentro de Israel como no exterior.
Uma grande maioria de países ocidentais, sobretudo(...)
"O anúncio do gabinete israelita de uma expansão das operações na Cidade de Gaza e nos campos de Mawasi, e de uma reocupação, anuncia um desastre de gravidade sem precedentes à espera de acontecer e um movimento em direção a uma guerra sem fim", disse Macron, em respostas enviadas pelo gabinete do Presidente aos jornalistas.
"Os reféns israelitas e o povo de Gaza continuarão a ser as principais vítimas dessa estratégia", acrescentou Macron.