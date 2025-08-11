Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE discutem paz na Ucrânia e ocupação de Gaza

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da União Europeia (UE) reúnem-se esta segunda-feira por videoconferência para discutir a proposta de paz na Ucrânia apresentada por Donald Trump e a invasão israelita a Gaza.

A reunião, convocada pela alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, vai realizar-se por videoconferência.

A discussão ministerial vai ocorrer quatro dias antes de um encontro entre o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, com o homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, nos EUA.

A notícia foi avançada no domingo pela Reuters, que deu conta de que os ministros com a pasta da diplomacia dos países da UE vão discutir a proposta apresentada por Donald Trump para acabar com os combates no território ucraniano, mais de três anos depois do início da invasão russa.

O Presidente dos EUA sugeriu na semana passada a possibilidade de cedência de território por parte da Ucrânia e da Rússia, como maneira de criar condições para a paz.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeitou na totalidade esta possibilidade.

O chefe da diplomacia britânica, David Lammy, e o vice-Presidente dos Estados Unidos, JD Vance, promovem hoje uma reunião de conselheiros de segurança nacional europeus e norte-americanos para discutir o conflito na Ucrânia.

A reunião também vai abordar a invasão israelita à Faixa de Gaza, numa altura em que o Governo de Telavive equaciona ocupar a totalidade da Cidade de Gaza, enquanto continuam os apelos para que Israel deixe entrar mais ajuda humanitária no enclave palestiniano.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou no domingo que Israel vai lançar "muito em breve" uma ofensiva contra a cidade de Gaza e os campos de refugiados que considera bastiões do Hamas, afirmando que esse plano "não visa ocupar Gaza".