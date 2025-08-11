Reino Unido e ONU criticam Israel por matar jornalistas na Faixa de Gaza

11 ago, 2025 - 15:50 • João Pedro Quesado
O Reino Unido e as Nações Unidas (ONU) condenaram esta segunda-feira a morte, por um ataque do exército de Israel, de cinco jornalistas palestinianos. Israel alega que um dos jornalistas, Anas al-Sharif, é líder de uma célula terrorista do Hamas, mas não apresentou provas para sustentar essa acusação.
Através do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, a ONU condenou a morte dos jornalistas por ação de Israel "ao alvejar a tenda" perto do hospital de Al-Shifa, numa "grave violação do direito humanitário internacional".
"Israel deve respeitar e proteger todos os civis, incluindo jornalistas", sublinhou a ONU, pedindo "o acesso imediato, seguro e desimpedido" de todos os jornalistas à Faixa de Gaza.
Também o Reino Unido criticou a ação de Israel. O primeiro-ministro Keir Starmer declarou-se "gravemente preocupado com o facto de os jornalistas serem repetidamente alvo de ataques em Gaza".
"Os repórteres a cobrir conflitos têm direito a proteção sobre o direito humanitário internacional, e os jornalistas devem ser capazes de trabalhar de forma independente, sem medo", apontou o porta-voz de Starmer, acrescentando que "Israel deve assegurar que os jornalistas podem levar a cabo o seu trabalho de forma segura".
Já sobre a acusação de Israel, de que um dos jornalistas era líder de uma célula do Hamas, o governo britânico declarou que "isso deve ser investigado de forma completa e independente", mas voltou a sublinhar estar "gravemente preocupado com o facto de os jornalistas serem repetidamente alvo de ataques".
A morte de Anas al-Sharif foi anunciada por Israel este domingo. A Al Jazeera anunciou que o jornalista Mohammed Qreiqeh e três operadores de câmara — Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa — também morreram no ataque de Israel a uma tenda de jornalistas na cidade de Gaza.
Israel colocou o nome de Anas al-Sharif, em outubro de 2024, numa lista de seis jornalistas que acusou de serem membros do Hamas e da Jihad Islâmica, citando documentos que, alega, contêm listas de pessoas que completaram cursos e receberam salários.
O Comité para a Proteção de Jornalistas, que em julho pediu à comunidade internacional que protegesse Anas al-Sharif, afirma que Israel nunca provou essas alegações. Irene Khan, relatora das Nações Unidas, avisou, no final de julho, que o jornalista palestiniano corria perigo de morte devido às reportagens que fazia a partir de Gaza.
Segundo as autoridades da Faixa de Gaza, já morreram 238 jornalistas no território desde 7 de outubro de 2023. O Comité para a Proteção de Jornalistas refere que o número de jornalistas mortos é de pelo menos 186.