Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 11 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundo

Reino Unido e ONU criticam Israel por matar jornalistas na Faixa de Gaza

11 ago, 2025 - 15:50 • João Pedro Quesado

As autoridades da Faixa de Gaza apontam que já morreram 238 jornalistas no território desde 7 de outubro de 2023. Segundo o Comité para a Proteção de Jornalistas, o número é de pelo menos 186 jornalistas mortos.

A+ / A-

O Reino Unido e as Nações Unidas (ONU) condenaram esta segunda-feira a morte, por um ataque do exército de Israel, de cinco jornalistas palestinianos. Israel alega que um dos jornalistas, Anas al-Sharif, é líder de uma célula terrorista do Hamas, mas não apresentou provas para sustentar essa acusação.

Através do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, a ONU condenou a morte dos jornalistas por ação de Israel "ao alvejar a tenda" perto do hospital de Al-Shifa, numa "grave violação do direito humanitário internacional".

"Israel deve respeitar e proteger todos os civis, incluindo jornalistas", sublinhou a ONU, pedindo "o acesso imediato, seguro e desimpedido" de todos os jornalistas à Faixa de Gaza.

Também o Reino Unido criticou a ação de Israel. O primeiro-ministro Keir Starmer declarou-se "gravemente preocupado com o facto de os jornalistas serem repetidamente alvo de ataques em Gaza".

"Os repórteres a cobrir conflitos têm direito a proteção sobre o direito humanitário internacional, e os jornalistas devem ser capazes de trabalhar de forma independente, sem medo", apontou o porta-voz de Starmer, acrescentando que "Israel deve assegurar que os jornalistas podem levar a cabo o seu trabalho de forma segura".

Já sobre a acusação de Israel, de que um dos jornalistas era líder de uma célula do Hamas, o governo britânico declarou que "isso deve ser investigado de forma completa e independente", mas voltou a sublinhar estar "gravemente preocupado com o facto de os jornalistas serem repetidamente alvo de ataques".

Israel matou jornalistas da Al Jazeera e alega que um deles era agente do Hamas

Israel matou jornalistas da Al Jazeera e alega que um deles era agente do Hamas

Acampamento de jornalistas perto de um hospital bo(...)

A morte de Anas al-Sharif foi anunciada por Israel este domingo. A Al Jazeera anunciou que o jornalista Mohammed Qreiqeh e três operadores de câmara — Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa — também morreram no ataque de Israel a uma tenda de jornalistas na cidade de Gaza.

Israel colocou o nome de Anas al-Sharif, em outubro de 2024, numa lista de seis jornalistas que acusou de serem membros do Hamas e da Jihad Islâmica, citando documentos que, alega, contêm listas de pessoas que completaram cursos e receberam salários.

O Comité para a Proteção de Jornalistas, que em julho pediu à comunidade internacional que protegesse Anas al-Sharif, afirma que Israel nunca provou essas alegações. Irene Khan, relatora das Nações Unidas, avisou, no final de julho, que o jornalista palestiniano corria perigo de morte devido às reportagens que fazia a partir de Gaza.

Segundo as autoridades da Faixa de Gaza, já morreram 238 jornalistas no território desde 7 de outubro de 2023. O Comité para a Proteção de Jornalistas refere que o número de jornalistas mortos é de pelo menos 186.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 11 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?