Reino Unido e ONU criticam Israel por matar jornalistas na Faixa de Gaza

O Reino Unido e as Nações Unidas (ONU) condenaram esta segunda-feira a morte, por um ataque do exército de Israel, de cinco jornalistas palestinianos. Israel alega que um dos jornalistas, Anas al-Sharif, é líder de uma célula terrorista do Hamas, mas não apresentou provas para sustentar essa acusação. Através do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, a ONU condenou a morte dos jornalistas por ação de Israel "ao alvejar a tenda" perto do hospital de Al-Shifa, numa "grave violação do direito humanitário internacional".

"Israel deve respeitar e proteger todos os civis, incluindo jornalistas", sublinhou a ONU, pedindo "o acesso imediato, seguro e desimpedido" de todos os jornalistas à Faixa de Gaza. Também o Reino Unido criticou a ação de Israel. O primeiro-ministro Keir Starmer declarou-se "gravemente preocupado com o facto de os jornalistas serem repetidamente alvo de ataques em Gaza". "Os repórteres a cobrir conflitos têm direito a proteção sobre o direito humanitário internacional, e os jornalistas devem ser capazes de trabalhar de forma independente, sem medo", apontou o porta-voz de Starmer, acrescentando que "Israel deve assegurar que os jornalistas podem levar a cabo o seu trabalho de forma segura". Já sobre a acusação de Israel, de que um dos jornalistas era líder de uma célula do Hamas, o governo britânico declarou que "isso deve ser investigado de forma completa e independente", mas voltou a sublinhar estar "gravemente preocupado com o facto de os jornalistas serem repetidamente alvo de ataques".