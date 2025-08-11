Sánchez quer anular acordo Vox/PP que proíbe celebrações muçulmanas

O Governo espanhol quer que a Câmara Municipal de Jumilla (Múrcia) anule o acordo entre Vox e PP sobre a utilização das instalações desportivas municipais, que impede o seu uso para atos da comunidade muçulmana local. A notícia é avançada pelo El País que cita fontes do Executivo de Pedro Sánchez.

A iniciativa não está devidamente fundamentada, acredita o Executivo de Sánchez, e, além de violar o direito fundamental à liberdade religiosa, transgride o princípio da neutralidade dos poderes públicos em matéria religiosa. Assim, escreve, por seu turno, o El Mundo, a autarquia dispõe de um mês para revogar o acordo ou comunicar à Delegação do Governo em Múrcia a sua recusa em anulá-lo.

O prazo começa a contar a partir desta segunda-feira, dia em que a autarquia recebeu o requerimento com o pedido do Executivo. Se optar pela segunda opção, a Delegação do Governo poderá impugnar a decisão junto dos tribunais administrativos.

No final de julho, a autarquia aprovou uma alteração do PP a uma moção do Vox que, na prática, impede a celebração das duas principais festas muçulmanas naquela localidade do sudeste espanhol — a oração coletiva no final do Ramadão (o Eid al-Fitr) e a realizada dois meses depois, na Festa do Cordeiro (Eid al-Adha). Nos últimos quatro anos ambas se realizaram no pavilhão desportivo municipal.

Entre os 27.200 habitantes de Jumila, estima-se que 1.500 sejam muçulmanos.

O que diz o Governo?

“A regulamentação permite a utilização do pavilhão para atividades socioculturais, pelo que as razões objetivas apresentadas não se sustentam”, refere o texto do Governo central a que o El País teve acesso. A decisão “restringe de forma arbitrária” uma celebração que se realiza há vários anos, violando o direito fundamental à liberdade religiosa da comunidade muçulmana.

Além disso, o Executivo de Pedro Sánchez acusa a alteração aprovada em Jumilla de esconder uma “verdadeira intenção discriminatória”. E acrescenta: “Isso é evidente tanto no texto original como nas declarações do porta-voz do Vox, que se gabou de proibir festividades muçulmanas. Estamos perante mais uma violação de direitos e liberdades fundamentais por parte de governos locais e regionais da direita e da extrema-direita, que obriga o Governo de Espanha a intervir em defesa da Constituição.”

No documento, o Governo espanhol deixa ainda um recado sobre que caminho seguirá em situações semelhantes: “Combateremos política e juridicamente qualquer iniciativa que tente minar os direitos e liberdades e introduzir Espanha numa dinâmica autoritária, em linha com outros países onde a extrema-direita chegou ao governo.”