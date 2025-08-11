Trump destaca 800 militares da Guarda Nacional para capital dos Estados Unidos

Donald Trump confirmou esta segunda-feira o destacamento de 800 militares da Guarda Nacional para a capital dos Estados Unidos da América (EUA), Washington D.C.. O Presidente norte-americano anunciou ainda que vai colocar a polícia da capital sob controlo federal para combater o que alegou ser uma onda de crime e ilegalidade — apesar de as estatísticas mostrarem que, em 2024, o número de crimes violentos estava no valor mínimo em 30 anos. "Vou destacar a Guarda Nacional para ajudar a reestabelecer a lei, ordem e segurança pública em Washington, D.C.", afirmou Trump na sala de imprensa da Casa Branca. Ladeado pela procuradora-geral Pam Bondi e pelo secretário da Defesa Pete Hegseth, Trump alegou que a cidade foi "tomada por gangues violentos e criminosos sedentos de sangue". Esta é a segunda vez que Donald Trump destaca, este ano, militares da Guarda Nacional para uma cidade liderada por políticos do Partido Democrata, depois da resposta aos protestos contra rusgas anti-imigração em Los Angeles, no início de junho. Durante a conferência de imprensa, Trump disse que vai avaliar a situação em Nova Iorque, Chicago, Baltimore e Oakland — todas cidades governadas pelo Partido Democrata —, sem que se perceba de que situação está a falar.

A presidente de câmara de D.C., a democrata Muriel Bowser, tem negado as afirmações de Donald Trump, declarando que a cidade "não está a passar por um pico de crime" e sublinhando que os crimes violentos atingiram, em 2024, o nível mais baixo em três décadas. Segundo a polícia da cidade, o crime violento caiu 26% nos primeiros sete meses de 2025, depois de uma redução de 35% em 2024. O crime em geral caiu 7%. Trump afirmou ainda que pode destacar o Exército dos EUA para a cidade "se necessário", e Pete Hegseth declarou estar pronto para destacar militares da Guarda Nacional de outros estados. O Presidente tem recusado estar a fabricar uma crise para justificar aumentar a autoridade presidencial sobre uma cidade democrata.

O Distrito de Columbia, nome formal da capital dos EUA, é um distrito federal, não fazendo parte de um estado, nem sendo um — apesar de existir há muito um movimento para tornar Washington D.C. no 51.º estado dos EUA. A cidade tem uma presidência de câmara e assembleia municipal, mas é verdadeiramente governada pelo Congresso, que tem de aprovar um orçamento para a cidade. Esta é a segunda vez que Donald Trump mobiliza a Guarda Nacional para Washington D.C.. Trump fê-lo pela primeira vez em 2020, no último ano do primeiro mandato na Casa Branca, para reprimir protestos maioritariamente pacíficos após a morte de George Floyd às mãos da polícia. A Guarda Nacional de D.C. também foi ativada durante o ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, apesar de aguardar durante horas a ordem para agir sobre a multidão que invadiu e interrompeu a certificação da eleição presidencial de 2020, procurando impedir a declaração da vitória de Joe Biden. Trump afirma que vai à Rússia em vez do Alasca Numa conferência de imprensa que, como habitual, acabou por misturar todos os temas na atualidade dos Estados Unidos, Donald Trump declarou que vai dizer a Vladimir Putin, no encontro no Alasca marcado para sexta-feira, que "tem de acabar" com a guerra na Ucrânia. O Presidente dos EUA insistiu ainda que Volodymyr Zelensky pode ir ao encontro, e que vai haver troca de territórios entre Rússia e Ucrânia. Donald Trump teve ainda um lapso, afirmando que vai "à Rússia na sexta-feira" para ver Putin e que não gosta "de estar aqui a falar do quão insegura, suja e nojenta esta outrora bela capital está".