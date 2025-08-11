Trump ordena que sem-abrigo (que viu a caminho do campo de golfe) abandonem Washington

“Os sem-abrigo têm de sair, IMEDIATAMENTE”, escreveu Trump na rede social Truth Social , na manhã de domingo, pouco depois de ser levado da Casa Branca para o seu clube de golfe na Virgínia. “Vamos dar-vos um sítio onde ficar, mas BEM LONGE da Capital.”

Foi nas redes sociais, como habitualmente, que o Presidente norte-americano fez um novo anúncio, desta vez dirigido à população que vive nas ruas da capital dos EUA. No domingo, Donald Trump exigiu que os sem-abrigo de Washington DC abandonassem a cidade, caso contrário, serão despejados. Além disso, voltou a prometer recorrer a agentes federais para prender criminosos — apesar de o crime violento na capital estar no nível mais baixo dos últimos 30 anos.

A acompanhar a publicação, há quatro fotografias que parecem ter sido retiradas a partir da comitiva presidencial no percurso da Casa Branca até ao campo de golfe. Duas das imagens mostram tendas montadas na relva, a cerca de 1,5 km da Casa Branca. A terceira mostra uma pessoa a dormir nos degraus do edifício do Instituto Americano de Farmácia, enquanto a quarta mostra a caravana de veículos que transportava Trump para o campo de golfe a passar por uma pequena quantidade de lixo perto do Kennedy Center.

Na mesma publicação, Trump fala da conferência de imprensa que dará ainda esta segunda-feira e na qual prometeu “basicamente acabar com o crime violento” no distrito da capital — sem explicar como.

No entanto, os dados não sustentam a ideia de que haja um aumento do número de pessoas sem-abrigo na capital, nem um aumento do crime violento. Os dados mais recentes, da organização Community Partnership, apontam para cerca de 800 sem-abrigo a dormir diariamente nas ruas da capital que tem aproximadamente 700 mil habitantes. Haverá ainda outras 3.275 que recorrem a abrigos de emergência e 1.065 a viver em alojamentos de transição.

Já os dados do Departamento de Polícia Metropolitana, divulgados em janeiro, mostram que o crime violento caiu 35% de 2023 para 2024, atingindo o valor mais baixo em mais de três décadas, como afirmou no domingo a presidente da câmara, Muriel Bowser, à MSNBC.

“Não estamos a viver um aumento da criminalidade. Nos últimos dois anos, conseguimos reduzir o crime violento nesta cidade para o nível mais baixo dos últimos 30 anos”, disse Bowser, avançando que os números apontam para uma nova redução de 26% para este ano.